HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu Palestine, An Khánh bị loại

Trước đó, sau khi chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, nhóm 4 cầu thủ gồm Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải được HLV Philippe Troussier giữ lại và điều chuyển sang đội tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine vào 19h30 ngày 11/9 tới trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Những ngày qua, các cầu thủ này đều thể hiện sự nỗ lực cao nhất, tuy nhiên không phải ai cũng đạt yêu cầu. Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh đã phải nói lời chia tay với tuyển Việt Nam sau khi không được HLV Philippe Troussier đánh giá cao.

Nguyễn An Khánh mới 18 tuổi, còn nhiều cơ hội để ghi điểm với HLV Troussier (Ảnh: VFF).

An Khánh từng có màn thể hiện tốt ở đợt tập trung trong tháng 6. Chính HLV Troussier là người trực tiếp giới thiệu học trò với VFF và tạo điều kiện cho An Khánh ra sân.

Tuy nhiên, với đội tuyển Việt Nam, cầu thủ người CH Séc gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi và cạnh tranh. Anh sẽ về nước và tiếp tục phấn đấu để có cơ hội trong những lần tập trung tiếp theo của U23 và đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn An Khánh sinh ngày 15/3/2005 tại Trinec (CH Séc) trong gia đình có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Bố Nguyễn An Khánh là ông Nguyễn Đức Hỷ, người Đô Lương, Nghệ An, mẹ là bà Phan Thị Thanh Tân, quê Hà Nội.

Mùa giải 2021-22, An Khánh đóng góp lớn vào vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của U17 Sigma Olomouc. Anh ghi 10 bàn và lập nhiều pha kiến tạo, sau đó có tên trong danh sách 20 chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Sang mùa giải 2022-23, An Khánh ra sân 28 trận cho đội U19 và ghi được 8 bàn.

Liên quan tới danh sách tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier loại 5 cầu thủ gồm hậu vệ Hoàng Thái Bình, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn, Dương Văn Hào và tiền đạo Đinh Thanh Bình. Trong số này, trung vệ Bùi Tiến Dũng bị loại là một bất ngờ lớn bởi trung vệ CLB Viettel có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

HLV Troussier chọn xong đội hình cho trận đấu với Palestine ngày 11/9 tới (Ảnh: MInh Quân).

Nhóm 4 cầu thủ điều chuyển từ U23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam chỉ có hậu vệ Giáp Tuấn Dương trụ lại trong danh sách rút gọn. Trong khi đó, hậu vệ Trần Nam Hải được tăng cường cho đội tuyển Olympic Việt Nam (HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt) chuẩn bị cho Asiad 19.

Về phía đối thủ, chiều nay (8/9), đội tuyển Palestine đã có mặt tại Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam vào 19h30 ngày 11/9 tại sân vận động Thiên Trường.

Lực lượng mà HLV Makram Dabboub triệu tập cũng được xem là mạnh nhất, với các ngôi sao Amr Kaddoura, Musab Al-Battat, Sameh Maraaba, Camilo Saldaña, Jonathan Cantillana và Oday Dabbagh. Đáng chú ý, danh sách cầu thủ tới Việt Nam có nhiều cái tên đang thi đấu ở nước ngoài.

Trong đó, tiền đạo Oday Dabbagh là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Palestine. Anh đang khoác áo CLB Chaleroi của Bỉ. Dù mới 24 tuổi, Dabbagh đã ghi 10 bàn, có 5 pha kiến tạo trong 27 trận ra sân cho đội bóng này.

Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là tiền đạo cánh Ali Abu Alfa. Đây là cựu cầu thủ đội Olympic và hiện đang thi đấu ở giải hạng 4 của Đức cho CLB Altglienicke. Ngoài ra, hậu vệ Camilo Saldaña, người đang khoác áo Union San Felipe ở giải hạng 2 Chile cũng được triệu tập.