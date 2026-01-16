HLV Thái Lan và Indonesia nhận định về kết quả bốc thăm AFF Cup 2026

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan đánh giá: “Đây là kết quả khiến chúng tôi rất vui, dù không có trận đấu nào dễ dàng, tất cả các đội đều có cơ hội. Tôi vui vì khi nhìn sang bảng A, Indonesia và đội tuyển Việt Nam là hai đối thủ rất mạnh ở khu vực. Rõ ràng là Thái Lan ở bảng đấu dễ dàng hơn”.

Theo Anthony Hudson, đội tuyển Thái Lan sẽ được chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, chiến lược gia này bày tỏ sự lo ngại về việc không ít đội bóng ở giải Thai-League nhả quân.

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Changsuek).

Về phần mình, tân HLV John Herdman của Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt tới đối thủ lớn nhất ở bảng A là đội tuyển Việt Nam. Ông thừa nhận đội bóng của HLV Kim Sang Sik rất mạnh, và việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp có nhiều thử thách.

“Không có kết quả bốc thăm nào là dễ dàng, dù là bảng A hay bảng B, nhưng việc gặp đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam là một thử thách lớn với bất cứ đội bóng trong khu vực”, thuyền trưởng đội tuyển Indonesia nhấn mạnh.

Cũng như người đồng nghiệp dẫn dắt Thái Lan, HLV John Herdman lo lắng sẽ không có lực lượng mạnh nhất.

“Các CLB sẽ gây áp lực lên cầu thủ và lúc này bạn sẽ phải dựa vào những cầu thủ luôn khao khát được khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc vận hành đội hình với chiều sâu lực lượng thường là yếu tố then chốt ở những giải đấu như thế này.

Tôi đã có kinh nghiệm tại CONCACAF ở Gold Cup và thông thường đó là những trải nghiệm tuyệt vời, bởi các cầu thủ mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn khác, và nếu khai thác được điều đó, bạn sẽ có cơ hội giành chức vô địch”.

Tân thuyền trưởng đội tuyển Indonesia (Ảnh: The Canadian Press)

Trung vệ Rizky Ridho của Indonesia thể hiện quyết tâm: “Đây không phải là một bảng đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức. Chúng tôi đã 6 lần vào chung kết nhưng vẫn chưa giành được chức vô địch, vì vậy toàn đội làm tất cả để đoạt cúp. Mục tiêu luôn luôn là giành chức vô địch và chúng tôi cố gắng hết sức”.

AFF Cup 2026 diễn ra theo hình thức vòng tròn một lượt, sân nhà - sân khách, mỗi đội thi đấu 4 trận (hai trận sân nhà, hai trận sân khách) trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về, diễn ra từ ngày 15/8 đến 26/8.

Trải qua 15 lần tổ chức, Thái Lan đang là đội tuyển giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, tiếp theo là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần).