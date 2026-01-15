Đội tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia trên sân khách ở AFF Cup 2026

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off giữa Brunei và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Đây là bảng đấu được đánh giá là vừa sức với đội tuyển Việt Nam. Đối thủ chính tranh ngôi nhất bảng với thầy trò HLV Kim Sang Sik là Indonesia - đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng chuyến làm khách trước đội thắng trong cặp Brunei/Timor Leste vào ngày 24/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ lượt đấu thứ 2 (ngày 27/7) trước khi trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 30/7.

Đội tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trận đấu được đánh giá là khó khăn nhất với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng là cuộc đối đầu với Indonesia ngày 3/8. Bất lợi với “Những chiến binh sao vàng” khi trận đấu này phải thi đấu trên sân khách. Sau đó, Quang Hải và các đồng đội trở về sân nhà tiếp đón Campuchia vào ngày 7/8 trong trận đấu khép lại vòng bảng.

Hiện tại, VFF chưa công bố sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp sân Mỹ Đình chưa sửa chữa xong, nhiều khả năng thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục thi đấu trên sân Việt Trì như năm 2024.

AFF Cup 2026 diễn ra theo hình thức vòng tròn một lượt, sân nhà - sân khách, mỗi đội thi đấu 4 trận (hai trận sân nhà, hai trận sân khách) trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về, diễn ra từ ngày 15/8 đến 26/8.

Như vậy, để bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam trải qua tổng số 8 trận từ vòng bảng tới chung kết. Nếu đứng nhất vòng bảng và vượt qua vòng bán kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Trải qua 15 lần tổ chức, Thái Lan đang là đội tuyển giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, tiếp theo là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần). Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch, sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024.