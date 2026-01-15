Bốc thăm AFF Cup 2026: Tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia, sáng cửa đi tiếp

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng A với các đối thủ Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở play-off (Brunei hoặc Timor Leste). Bảng B với sự xuất hiện của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, so với kỳ AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam chỉ gặp lại duy nhất Indonesia. Nhìn chung, đây không phải là bảng đấu quá khó khăn với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Indonesia được xem là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam nhưng họ chưa chắc triệu tập được đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup khi giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Ở AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Indonesia ở vòng bảng. Sau đó, chúng ta từng thắng Singapore với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận (2-0, 3-1) ở vòng bán kết.

Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ở giải AFF Cup 2026 (Ảnh: Hướng Dương).

Ở bảng đấu còn lại, Thái Lan có thể không gặp quá nhiều khó khăn. Đội tuyển Malaysia đang "liêu xiêu" vì lệnh cấm của FIFA. Việc không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép khiến sức mạnh của "Bầy hổ" suy giảm rất nhiều. Trong 5 kỳ AFF Cup gần đây, Malaysia có 3 lần không vượt qua vòng bảng.

Philippines gồm nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng chưa bao giờ vươn tầm Đông Nam Á. Họ cũng chưa chắc làm khó được Thái Lan.

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Ở vòng bảng, các đội bóng sẽ thi đấu luân phiên trên sân nhà và sân khách. Các vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt.

Xem trực tiếp bốc thăm AFF Cup 2026 ở đâu?

Chiều nay (15/1), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải AFF Cup 2026 tại RCTI Studio - MNC Studios (Jakarta, Indonesia). Đây là sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu Đông Nam Á.

Sự kiện này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về lễ bốc thăm.

AFF Cup 2026 là sự kiện đặc biệt, kỷ niệm tròn 30 năm giải đấu được tổ chức. Do đó, ban tổ chức quyết định tổ chức vào mùa hè (tháng 7 và tháng 8), trùng với thời điểm giải đấu đầu tiên diễn ra.

Theo thể thức, giải đấu có sự góp mặt của 10 đội tuyển, chia thành 2 bảng đấu. Chín đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia và Lào giành vé trực tiếp vào vòng bảng. Suất còn lại được xác định qua cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste (diễn ra vào tháng 6).

Do là đương kim vô địch của AFF Cup nên đội tuyển Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1, cùng nhóm với á quân Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc hai nền bóng đá mạnh trong khu vực không phải đụng độ nhau ở vòng bảng.

Nhóm hai gồm hai đội Malaysia, Singapore. Tiếp theo, hai đội Indonesia, Philippines ở nhóm 3. Nhóm 4 gồm Myanmar, Campuchia. Cuối cùng, nhóm 5 gồm Lào và đội thắng ở trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Trong quá khứ, Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất giải AFF Cup với 7 lần vô địch. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần).