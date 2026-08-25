HLV Thái Lan: "Chúng tôi sẽ gây khó khăn cho tuyển Việt Nam khi tái đấu"

"Tất cả mọi người, bản thân tôi, ban huấn luyện và các cầu thủ đều tự tin khi tái đấu với tuyển Việt Nam", tờ Siam Sport dẫn lời phát biểu của HLV Anthony Hudson trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 26/8.

Tuyển Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng thay đổi cục diện khi tái đấu tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Ở trận chung kết lượt đi, dù được chơi trên sân nhà Rajamangala nhưng tuyển Thái Lan đã phải nhận thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam, với các pha lập công của Hai Long và Quang Hải. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Anthony Hudson chơi tốt hơn trong hiệp 1 nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi bùng nổ trong hiệp 2 khi ghi liên tiếp hai bàn thắng và tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về. Thống kê trong lịch sử ASEAN Cup, chưa từng có đội bóng nào sau khi bị dẫn trước hai bàn nhưng lội ngược dòng thành công ở trận chung kết lượt về để giành chức vô địch.

Dù vậy, HLV Anthony Hudson cho biết tuyển Thái Lan sẽ nỗ lực trong 90 phút tái đấu với tuyển Việt Nam. "Hôm qua là ngày nghỉ ngơi cho các cầu thủ đã thi đấu trận trước. Chúng tôi có một buổi tập ngắn với những cầu thủ đã thi đấu, trong khi những cầu thủ không thi đấu có một buổi tập đầy đủ.

Sáng nay, chúng tôi đã có một buổi tập trước khi lên đường sang Việt Nam, tập trung vào những khâu chuẩn bị cuối cùng. Mục tiêu chính là giúp các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất, và chúng tôi sẽ có thêm một buổi tập nữa ở Việt Nam", HLV Anthony Hudson bày tỏ.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Anh cũng lên tiếng bác bỏ ý kiến cho rằng những trận đấu của đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 vừa qua mang tính thử nghiệm đội hình.

"ASEAN Cup không phải là giải đấu để chúng tôi thử nghiệm đội hình. Đây là giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, nhằm giúp các CLB và cầu thủ sẵn sàng cho mùa giải mới. 6,7 trận đấu vừa qua không đơn thuần là những trận đấu thử nghiệm. Đây là cơ hội để các cầu thủ lấy lại thể lực, cải thiện sức bền và tạo nền tảng tốt về kết quả.

Vì vậy, nói rằng chúng tôi đang thử nghiệm đội hình trong những trận đấu này thì chưa hoàn toàn chính xác. Mục tiêu chính là tuân thủ các quy định, đồng thời giúp các cầu thủ đạt được trạng thái thể chất tốt nhất", nhà cầm quân sinh năm 1981 cho biết.

Tuyển Thái Lan gặp khó khăn khi bị tuyển Việt Nam dẫn trước hai bàn ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Nói về khả năng tuyển Thái Lan có thể lội ngược dòng trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về hay không, HLV Anthony Hudson vẫn tỏ ra lạc quan.

"Về khâu chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam, hiện tại chúng tôi chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng chúng tôi rất tự tin khi đến Việt Nam.

Ở trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc là không thể tận dụng thành công. Việc thủ môn đội tuyển Việt Nam được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng cho thấy chúng tôi đã gây ra không ít khó khăn cho họ.

Vì vậy, điều quan trọng lúc này là phải chuẩn bị thật kỹ. Toàn đội sẽ đến Việt Nam với sự tự tin và quyết tâm gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trên sân khách", HLV Anthony Hudson chốt lại.