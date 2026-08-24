Đình Bắc nêu lý do muốn sang Nhật Bản thi đấu

Đình Bắc là gương mặt nổi bật ở ASEAN Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 đang cùng Xuân Son dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 5 bàn thắng. Sau thành công ở giải đấu Đông Nam Á, chân sút 22 tuổi đang ấp ủ giấc mơ sang Nhật Bản thi đấu.

Đình Bắc muốn sang Nhật Bản thi đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ trên trang chủ ASEAN Cup, Đình Bắc cho biết: “Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó được thi đấu ở giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn, có thể là ở châu lục khác. Tôi rất thích phong cách của bóng đá Nhật Bản.

Trong nhiều năm qua, nền bóng đá Nhật Bản phát triển rất mạnh mẽ. Nếu có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu, tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách để biết mình có thể tiến xa đến đâu. Khi dám thử sức, bạn mới biết giới hạn của bản thân.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình thành công hay thất bại chừng nào chưa nắm lấy cơ hội. Vì vậy, tôi rất muốn một ngày nào đó được sang Nhật Bản thi đấu”.

Thành công của Đình Bắc ở thời điểm này là điều ít người nghĩ đến. Có một thực tế rằng, Đình Bắc từng bị lò đào tạo của CLB Sông Lam Nghệ An trả về vì thể hình quá nhỏ bé. Tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục chia sẻ: “Tôi lớn lên ở vùng quê và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá cháy bỏng từ khi học lớp hai. Sau mỗi giờ học, thậm chí trong giờ ra chơi, tôi đều chạy ra sân trường đá bóng cùng bạn bè. Đó là nền tảng thôi thúc tôi theo con đường chơi bóng chuyên nghiệp.

Trước khi gia nhập Sông Lam Nghệ An, tôi đã có 2 năm tập luyện bên ngoài học viện. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn đầu vào, tôi tiếp tục có 3 năm ăn tập tại đây. Đáng tiếc, sau đó, tôi bị loại ở lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An vì không đáp ứng được yêu cầu phát triển thể chất. Thời điểm đó, tôi vô cùng suy sụp. Tôi chưa từng hình dung một ngày mình lại bị trả về và phải từ bỏ niềm đam mê bóng đá”.

Đình Bắc là tài năng đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Mọi cánh cửa tưởng chừng khép lại với cậu bé 14 tuổi Đình Bắc. Với sự động viên của cha mẹ, tiền đạo này quay trở lại học văn hóa và trải qua 2 năm không liên quan tới bóng đá. Điều trùng hợp đó lại là giai đoạn Đình Bắc phát triển vượt trội về thể chất. Tiền đạo này trao cho mình một cơ hội nữa ở lò đào tạo trẻ của CLB Quảng Nam. Cuối cùng, mọi thứ đã đổi chiều với Đình Bắc.

Đình Bắc tiếp tục chia sẻ: “Đó là lúc tôi nghĩ mình nên thử sức một lần nữa. Cha mẹ đã ủng hộ và tôn trọng quyết định của tôi. Tôi chính thức tái xuất trên con đường bóng đá chuyên nghiệp và tiếp tục nỗ lực cho đến ngày hôm nay”.

Đình Bắc gia nhập đội trẻ của Quảng Nam vào năm 2019. Tới năm 2022, cầu thủ này đã được đôn lên đội 1, trước khi có trận đấu chính thức đầu tiên vào năm 2023. Trong thời gian này, Đình Bắc gây ấn tượng mạnh cùng đội U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á, trước khi được triệu tập lên đội U23 Việt Nam.

Tài năng của Đình Bắc đã lọt vào mắt xanh của HLV Troussier. Ông triệu tập Đình Bắc lên đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026. Chân sút này đã đặt dấu ấn khi ghi bàn vào lưới Philippines. Sau đó, tiền đạo xứ Nghệ còn nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 (diễn ra vào tháng 1/2024). Ở giải đấu đó, Đình Bắc gây tiếng vang lớn khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản.

Tiền đạo 22 tuổi nói thêm: “Thời điểm đó, tôi vừa trở về từ giải U23 châu Á và bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được gọi lên tuyển sớm như vậy khi mới vừa tròn 19 tuổi.

Những bàn thắng vào lưới Philippines và Nhật Bản là những khoảnh khắc tuyệt vời với tôi. Nhưng tôi cũng hiểu kỳ vọng lớn của người hâm mộ khi ghi bàn khi mới 19 tuổi. Sau đó, tôi đã trải qua 2 năm đầy khó khăn. Tôi đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống cũng như dính chấn thương. Điều này ảnh hưởng lớn tới tâm lý của tôi.

Nhưng sau cùng, tôi đã nỗ lực làm việc cật lực để giành lại cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ trải nghiệm đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của bản thân”.

Nói về màn trình diễn ở ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nói: “Dù đã ghi được 5 bàn thắng ở giải đấu năm nay nhưng tôi tự cảm thấy bản thân mình vẫn cần nỗ lực nhiều hơn. Tôi còn nhiều điểm yếu, cần cải thiện trong tương lai”.

Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Trong trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 trước Thái Lan. "Những chiến binh sao vàng" chỉ cần không thua quá 1 bàn ở lượt về trên sân Mỹ Đình là sẽ lên ngôi vô địch.