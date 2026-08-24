Phó Chủ tịch VFF nói lời tâm huyết trước trận tái đấu tuyển Thái Lan

Ngoài cương vị là PCT phụ trách chuyên môn của VFF, ông Trần Anh Tú còn là trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 và hiểu rõ nội tình đội tuyển Việt Nam.

PCT VFF Trần Anh Tú (thứ ba từ phải sang) dặn dò các cầu thủ Việt Nam trên sân tập (Ảnh: VFF).

Trước trận chung kết lượt về vào lúc 20h tối 26/8 tới đây, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), PCT VFF Trần Anh Tú nói lời tâm huyết với các cầu thủ: “Chúng ta phải đặt đôi chân của mình trên mặt đất, sau trận thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ngày 22/8.

Những lời ca tụng trên mạng xã hội có thể giúp các cầu thủ, bạn bè và gia đình rất vui. Chúng ta tự hào vì những gì đội tuyển Việt Nam đã làm được”.

“Tuy nhiên, để niềm vui và niềm tự hào đó kéo dài, chúng ta cần phải tiếp tục thi đấu tốt. Đội tuyển Việt Nam đừng quên rằng chúng ta còn trận chung kết lượt về ở trước mắt. Chắc chắn đội tuyển Thái Lan cũng sẽ quyết tâm. Nhiệm vụ của chúng ta là không cho họ có chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam miệt mài tập luyện chiều 24/8 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Để được như vậy, điều đầu tiên là đội tuyển Việt Nam phải tập trung hết sức cho trận đấu sắp diễn ra. Chúng ta chú tâm vào việc tập luyện hôm nay (24/8), ngày mai (25/8) và sau đó là chú tâm vào trận đấu ngày 26/8. Mục tiêu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là tạo ra một đêm 26/8 thật tưng bừng”, PCT VFF Trần Anh Tú nói thêm.

Theo thông tin từ phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta không có ca chấn thương nào quá nghiêm trọng. Các cầu thủ đủ thể lực để thi đấu trận chung kết lượt về. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng không có cầu thủ nào bị treo giò.

HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất để tiếp đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình ít ngày tới. Người hâm mộ hy vọng ông Kim và các học trò sẽ thi đấu với phong độ cao nhất để giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.