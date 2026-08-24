Tiết lộ bất ngờ về “cái bẫy” giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan

“HLV Kim Sang Sik đã dày công chuẩn bị cái bẫy cho Thái Lan ngay từ vòng bảng”, đó là dòng tiêu đề xuất hiện trên tờ Super Ball của Indonesia. Tờ báo này bình luận: “HLV Kim Sang Sik đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ vòng bảng, để giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan”.

Việc sử dụng Đình Bắc trong vai trò tiền đạo cắm là nước cờ thành công của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik đã đi nước cờ mạo hiểm khi rút Xuân Son khỏi sân, nhường vị trí cho Hai Long ở phút 58. Đây là nước cờ chí mạng khiến kế hoạch của Thái Lan phá sản.

Khi Xuân Son rời sân, hàng thủ Thái Lan trở nên lúng túng vì không còn mục tiêu “chăm sóc”. Họ dường như đã được “lập trình” để “bắt chết” Xuân Son. Khi đối đầu với Đình Bắc di chuyển rộng, thi đấu cơ động, hàng thủ Thái Lan trở nên bị động. Điều đó tạo điều kiện giúp đội tuyển Việt Nam ghi hai bàn chỉ trong vòng 7 phút.

Tờ Super Ball bình luận: “HLV Kim Sang Sik đã âm thầm thử nghiệm những chiến thuật quan trọng từ các trận đấu ở vòng bảng. Đơn cử như trong trận đấu với Campuchia hay Indonesia, HLV Kim Sang Sik đã đẩy Đình Bắc lên chơi tiền đạo cắm (thay vì đá cánh) và để Xuân Son ngồi dự bị.

Điều đó cho thấy HLV Kim Sang Sik đã chuẩn bị sẵn phương án đặc biệt. Điểm mạnh của Đình Bắc là khả năng giữ bóng, chơi rộng, thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống. Nhờ đó, anh có thể phát huy hiệu quả khi thi đấu trong vai trò trung phong’.

Tờ báo của Indonesia tiếp tục viết: “Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik cũng có thử nghiệm khác chứng tỏ hiệu quả trên sân Rajamangala. Quang Hải và Hoàng Đức từng bị chỉ trích nặng nề khi cùng ra sân ở hàng tiền vệ trong trận đấu với Singapore. Thậm chí, Quang Hải còn bị nghi ngờ trong những trận đấu vừa qua.

Quang Hải đập tan chỉ trích khi ghi bàn vào lưới Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

HLV Kim Sang Sik không vội vàng giải thích. Thay vào đó, ông vẫn âm thầm chờ đợi thời điểm thích hợp để kết hợp cặp tiền vệ này. Trong trận đấu với Thái Lan, Quang Hải và Hoàng Đức đã kết hợp tốt ở khu vực giữa sân. Cá nhân Quang Hải đã thực hiện bàn thắng quan trọng và sau đó, anh còn tung ra đường chuyền cho Đình Bắc băng xuống, dứt điểm trúng xà ngang”.

Cuối cùng, tờ Super Ball kết luận: “HLV Kim Sang Sik không chỉ chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan trong vài ngày. Thay vào đó, ông đã âm thầm chuẩn bị từ vòng bảng. Điều đó giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái thành quả đúng lúc”.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua quá 1 bàn trong trận tái đấu trên sân Mỹ Đình là giành chức vô địch.