HLV Mourinho nhận được tiền lương bao nhiêu ở AS Roma?

Dân trí Tờ Daily Mail đã tiết lộ về mức lương của HLV Mourinho sau khi chuyển tới dẫn dắt CLB AS Roma.

Không lâu sau khi nhận trát sa thải ở Tottenham, HLV Mourinho đã tìm được công việc mới. Kể từ mùa giải này, ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ tới dẫn dắt CLB AS Roma ở Serie A theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

HLV Mourinho nhận được 6,5 triệu bảng/năm ở AS Roma. Kèm theo đó, Tottenham sẽ phải 7 triệu bảng trong 2 năm tới cho "Người đặc biệt".

Vấn đề người ta quan tâm là HLV Mourinho sẽ nhận được tiền lương bao nhiêu ở CLB AS Roma. Ngày hôm qua, tờ Daily Mail đã tiết lộ thông tin liên quan tới vấn đề này.

Theo đó, HLV người Bồ Đào Nha sẽ nhận được mức lương vào khoảng 6,5 triệu bảng/năm ở CLB thủ đô Italia. AS Roma có thể tận dụng các khoản giảm thuế từ Nghị định tăng trưởng ở Italia. Mức giảm này vào khoảng 30% tiền lương của "Người đặc biệt". Do đó, họ cũng không phải trả số tiền quá nhiều để mời HLV người Bồ Đào Nha.

Cũng theo tờ Daily Mail, ngoài khoản lương cứng, HLV Mourinho có thể nhận thêm tiền thưởng phụ thuộc vào thành tích của AS Roma. Tổng số tiền mà ông nhận được rơi vào khoảng 8,6 triệu bảng.

Con số này thấp hơn khá nhiều so với khi HLV Mourinho còn dẫn dắt Tottenham (khoảng 15 triệu bảng). Do đó, một vài nguồn tin cho rằng Tottenham sẽ phải trả thêm 7 triệu bảng trong 2 năm đầu "Người đặc biệt" làm việc ở AS Roma để bù vào khoản tiền lương thiếu hụt. Hợp đồng cũ của HLV Mourinho với Tottenham có thời hạn tới năm 2023.

Tottenham "tiết kiệm" được một nửa so với số tiền đền bù 30 triệu bảng cho HLV Mourinho.

Tuy nhiên, theo ước tính, ngay cả khi phải bù thêm cho HLV Mourinho 14 triệu bảng trong 2 năm tới thì Tottenham vẫn… có lợi. Trước đó, có tin cho rằng Spurs sẽ phải trả tới 30 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho HLV sinh năm 1963.

Sau những mùa giải thất vọng liên tiếp của AS Roma, chủ sở hữu (gia đình Friedkin) hy vọng HLV Mourinho có thể vực dậy CLB để thu hút những nhà đầu tư.

Theo tờ Sky Italia, ban đầu gia đình Friedkin không muốn "chơi lớn" nhưng Giám đốc thể thao của AS Roma, Tiago Pinto đã thuyết phục giới chủ bay sang tận London để mời gọi HLV Mourinho để giúp hình ảnh của CLB cải thiện.

Chia sẻ sau khi đạt thỏa thuận với AS Roma, HLV Mourinho thừa nhận: "Tôi cảm ơn gia đình Friedkin đã chọn tôi dẫn dắt CLB tuyệt vời này và nằm trong kế hoạch lâu dài của họ.

HLV Mourinho phải vực dậy AS Roma từ đống đổ nát.

Sau khi đặt mình vào hoàn cảnh của giới chủ cũng như Giám đốc điều hành Tiago Pinto, tôi hiểu được tham vọng của AS Roma cao như thế nào. Khát vọng như vậy luôn là động lực để thúc đẩy tôi. Chúng tôi muốn xây dựng một con đường chiến thắng trong những năm tới.

Niềm đam mê đáng kinh ngạc của các CĐV Roma đã thuyết phục tôi chấp nhận công việc. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu mùa giải mới. Tôi cầu chúc cho Paulo Fonseca những điều tốt đẹp nhất và muốn giới truyền thông hiểu rằng tôi chỉ đưa ra những tuyên bố ở thời điểm thích hợp. Daje Roma!".

Với việc chiêu mộ HLV Mourinho, AS Roma có thể chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng để phục vụ kế hoạch của "Người đặc biệt". Trong những năm qua, CLB này chi tiền thuộc loại ít nhất trong số các CLB hàng đầu ở Serie A.

H.Long