HLV Mourinho khóc nức nở trong ngày lọt vào chung kết cúp châu Âu

Trong trận đấu lượt đi vòng bán kết Europa Conference League, AS Roma đã cầm chân Leicester City với tỷ số 1-1 trên đất Anh. Tới trận lượt về, họ đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để vượt qua cửa ải khó khăn này.

HLV Mourinho khóc nức nở trong ngày AS Roma lọt vào chung kết Europa Conference League (ảnh: Twitter)

AS Roma đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ sớm do công của Tammy Abraham với cú đánh đầu sau tình huống phạt góc. Bàn thắng sớm này đã giúp cho "Bày sói" có thể thoải mái thi đấu lối chơi phòng ngự phản công theo ý của HLV Mourinho.

Trong những phút còn lại, AS Roma đã kiềm tỏa tốt Leicester City trong thế trận phòng ngự phản công vô cùng hợp lý. Trong cả trận đấu, đại diện của nước Anh chỉ tung ra 2 cú dứt điểm trúng đích (bằng một nửa so với AS Roma).

Đây là chiến thắng xứng đáng của đội bóng thủ đô Italia. Họ đang đứng trước cơ hội giành cúp châu Âu lần đầu tiên sau 50 năm. Trong khi đó, HLV Mourinho không giấu được niềm hạnh phúc. Ông đã khóc nức nở trên sân. Chiến lược gia người Italia đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên lọt vào chung kết cúp châu Âu cùng 4 CLB khác nhau.

Đối thủ của AS Roma trong trận chung kết là Feyenoord. Sau chiến thắng 3-2 trước Marseille ở lượt đi trên sân nhà tại Hà Lan, Feyenoord tràn đầy tự tin hành quân tới đất Pháp. Họ đã xuất sắc kiềm tỏa sự hưng phấn của chủ nhà.

"Người đặc biệt" trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá lọt vào chung kết cúp châu Âu cùng 4 CLB khác nhau.

Trong ngày không có nhạc trưởng Dimitri Payet, Marseille không tài nào xuyên thủng mành lưới Feyenoord. Cuối cùng, họ chấp nhận rời giải đấu sau trận hòa 0-0. Đây là lần đầu tiên Feyenoord lọt vào chung kết cúp châu Âu kể từ năm 2002 (lần gần nhất là vào chung kết UEFA Cup).

Trận chung kết Europa Conference League giữa AS Roma và Feyenoord sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tại Tirana (Albania).

Trong khi đó, ở Europa League, West Ham đã không thể tạo nên bất ngờ tiếp theo (sau khi loại Sevilla và Lyon). Ở trận lượt đi bán kết trên sân nhà, đại diện nước Anh đã thua 1-2 trước Frankfurt. Tới trận lượt về, đoàn quân của HLV David Moyes cũng không làm tốt hơn.

Sau 90 phút, họ đã thất bại với tỷ số 0-1 trước Frankfurt. Rafael Borre là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này. Với chiến thắng 3-1 sau hai lượt đấu, Frankfurt đã lọt vào chung kết Europa League.

West Ham bị loại khỏi Europa League sau thất bại trước Frankfurt (ảnh: Reuters).

Tuy nhiên sẽ không có cuộc "nội chiến" Đức ở trận đấu cuối cùng Europa League. Ở trận bán kết còn lại, Leizpig đã ném đi lợi thế quá lớn trước Rangers và bị loại đáng tiếc. Ở trận lượt đi, Leizpig đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Dù vậy, tới trận lượt về, họ lại không thi đấu đúng sức.

Leizpig đã thi đấu mất tập trung trong thời gian đầu trận đấu và để Rangers ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 18 và 24. Sau đó, Nkunku đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Leipzig ở phút 70. Dù vậy, hàng thủ thiếu tập trung đã khiến Leizpig phải trả giá. Phút 80, Lundstram ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Rangers. Như vậy, đại diện Scotland lọt vào chung kết với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt đấu.

Trận chung kết Europa League giữa Rangers và Frankfurt diễn ra vào ngày 18/5 tại Sevilla (Tây Ban Nha).