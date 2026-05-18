HLV Mourinho đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid

Trên bài đăng trên Twitter, chuyên gia Fabrizio Romano đã gán mác “Here we go” (tạm dịch: Bắt đầu thôi) để nói về thương vụ HLV Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid. Từ trước tới nay, Fabrizio Romano chỉ sử dụng cụm từ này để nói về thương vụ “gần như chắc chắn” với tính chính xác rất cao.

“Jose Mourinho sẽ trở lại Real Madrid. Chúng ta bắt đầu thôi. Mọi điều khoản đã được thống nhất giữa Jose Mourinho và Real Madrid. Giờ đây, chúng ta chỉ còn chờ ký kết các văn bản. Theo kế hoạch ban đầu, “Người đặc biệt” sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Real Madrid. Ông ấy sẽ trở lại Madrid sau trận đấu giữa Real Madrid và Bilbao”, chuyên gia Fabrizio Romano khẳng định.

Theo nhiều nguồn tin, Real Madrid phải chi tới 7 triệu euro để giải phóng hợp đồng trước thời hạn của HLV Mourinho với CLB Benfica. Đây là số tiền khá lớn, cho thấy quyết tâm của Los Blancos trong thương vụ này. Trong mùa giải vừa qua, “Người đặc biệt” đã giúp Benfica duy trì thành tích bất bại ở giải vô địch Bồ Đào Nha (thắng 23, hòa 11) nhưng CLB chỉ xếp thứ ba chung cuộc, xếp dưới Sporting Lisbon và Porto.

Nhiều HLV như Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Didier Deschamps và Massimiliano Allegri đều được đồn đoán sẽ dẫn dắt Real Madrid nhưng truyền thông Tây Ban Nha tin rằng chỉ có duy nhất HLV Mourinho thực hiện đàm phán chính thức với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong quá khứ, HLV Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến năm 2013. Ở nhiệm kỳ của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giúp Los Blancos vô địch La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha và siêu cúp Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, HLV sinh năm 1963 cũng vấp phải nhiều tranh cãi khi dẫn dắt Real Madrid. Điển hình là việc ông thẳng tay “trảm” công thần Iker Casillas. Tới mức, “thánh Iker” từng tuyên bố: “Tôi không có vấn đề gì với Mourinho. Ông ấy là người chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản không muốn ông ta dẫn dắt Real Madrid. Tôi tin rằng có nhiều HLV phù hợp dẫn dắt CLB hơn”.

Ở lần trở lại này, HLV Mourinho sẽ phải đối diện với nhiều sóng gió. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp Los Blancos “hòa bình” trong bối cảnh có nhiều phe cánh chia rẽ. Mới nhất, hai cầu thủ Valverde và Tchouameni vừa đánh nhau trong phòng thay đồ. Bên cạnh đó, Mbappe, Vinicius đều thể hiện cái tôi rất lớn và hiếm khi hòa hợp.