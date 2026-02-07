HLV Carrick tuyên bố bất ngờ về tương lai của mình ở Man Utd

Kể từ khi được giao nhiệm vụ tạm thời dẫn dắt Man Utd đến hết mùa giải, HLV Carrick đã giúp CLB thi đấu thăng hoa khi lần lượt đánh bại Man City, Arsenal và Fulham. Những kết quả tích cực này giúp Quỷ đỏ vươn lên xếp thứ 4 ở giải Ngoại hạng Anh với 41 điểm sau 24 trận.

HLV Carrick sẵn sàng rời Man Utd vào cuối mùa (Ảnh: Getty).

HLV Carrick đang hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp với Man Utd khi đón tiếp Tottenham trên sân Old Trafford vào lúc 19h30 hôm nay (7/2). Nếu tiếp tục giúp Quỷ đỏ tiến bước, chiến lược gia 44 tuổi có thể được trao chiếc ghế HLV trưởng chính thức trong mùa hè tới.

Tuy nhiên, HLV Carrick khẳng định Man Utd không nên vội vàng bổ nhiệm ông làm HLV trưởng dài hạn của CLB. Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ chia sẻ: “Tôi thực sự yêu thích công việc mình đang làm. Tôi đang ở đây và cảm thấy rất thoải mái, như ở nhà, nhưng tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại nên không để bản thân bị cuốn theo cảm xúc.

Thực tế, mọi thứ không hề thay đổi. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến cách tôi làm việc hay cảm nhận về vai trò của mình. Tôi hiểu rõ trách nhiệm đang gánh vác. Chúng tôi đều mong muốn thành công. Tôi muốn Man Utd thành công không chỉ đến cuối mùa giải này, dù người dẫn dắt là tôi hay bất kỳ ai khác. Ở thời điểm này, tôi không thể kiểm soát điều đó và sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào".

Vị chiến lược gia người Anh nói thêm: "Điều quan trọng là tiếp tục cải thiện đội bóng, giúp Man Utd ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, những kết quả trong một giai đoạn ngắn không thể làm thay đổi định hướng đó.

Nếu chỉ vì vài kết quả mà mọi thứ thay đổi thì rõ ràng có vấn đề. Man Utd không thể phản ứng theo kiểu bốc đồng, dù là khi mọi thứ đang rất tốt hay khi xuất hiện vài trục trặc cần giải quyết. Chúng tôi hướng đến sự tiến bộ ổn định. Bóng đá luôn biến động rất nhanh, vì vậy toàn đội cần giữ sự cân bằng và tập trung vào những gì cần làm”.

Man Utd đang thăng hoa dưới thời HLV Carrick (Ảnh: Getty).

Đội ngũ trợ lý của Carrick cũng nhận được nhiều lời khen ngợi sau khởi đầu thuận lợi. Nhà cầm quân người Anh đã mời cựu trợ lý đội tuyển Anh và Chelsea, Steve Holland, cùng người cộng sự cũ tại Middlesbrough là Jonathan Woodgate, làm việc bên cạnh các HLV hiện có của Man Utd gồm Jonny Evans, Travis Binnion và Craig Mawson.

Carrick tiết lộ ông đã tham khảo ý kiến người em trai Graeme, người từng có 15 năm làm việc tại Liên đoàn bóng đá Anh (FA), trước khi quyết định tiếp cận Steve Holland.

HLV Carrick chia sẻ: “Khi các cuộc trao đổi diễn ra nghiêm túc và tôi nhận thấy khả năng mình sẽ đảm nhiệm vai trò này, tôi đã dành thời gian suy nghĩ về bộ sậu trợ lý, đồng thời trao đổi rất nhiều với em trai mình về việc mọi thứ nên được xây dựng ra sao.

Chúng tôi nhắc đến Steve. Tôi biết anh ấy từ thời còn làm việc với FA và đã nhiều lần tiếp xúc, hiểu rõ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất con người của anh ấy. Steve đáp ứng được rất nhiều tiêu chí và mọi thứ bắt đầu từ đó.

Tôi nói chuyện với Steve và chúng tôi lập tức tìm được tiếng nói chung. Điều tương tự cũng xảy ra với Jonathan, Trav và Craig. Thật sự có sự cân bằng và gắn kết rất tốt giữa tất cả chúng tôi. Cảm giác như chúng tôi đã làm việc cùng nhau lâu hơn rất nhiều so với vỏn vẹn ba tuần vừa qua”.