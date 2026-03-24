HLV Michael Carrick được ủng hộ dẫn dắt Man Utd dài hạn

"Tôi vô cùng ngạc nhiên khi một số người lại nói không, rằng Man Utd không nên bổ nhiệm cậu ấy. Thật sự kinh ngạc. Tại sao lại có thể nghi ngờ điều này? Tôi không hiểu", Michael Owen bày tỏ với truyền thông khi được hỏi liệu Man Utd có nên ký hợp đồng dài hạn với HLV Michael Carrick hay không.

Tỷ phú Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo Man Utd đã giao cho HLV Michael Carrick vai trò tạm quyền đến hết mùa giải sau khi sa thải HLV Ruben Amorim hồi tháng 1. Và cựu tiền vệ đội tuyển Anh, người đã giành được 5 chức vô địch giải đấu và một chức vô địch Champions League khi khoác áo "Quỷ đỏ", đã gây ấn tượng mạnh khi đảm nhiệm "ghế nóng".

HLV Michael Carrick giúp Man Utd vươn lên top 3 Premier League chỉ sau 10 trận cầm quân (Ảnh: Getty).

Trong 10 trận dẫn dắt Man Utd, Carrick thắng 7, hòa 2 và thua 1. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến ​​trái chiều, đặc biệt là từ các huyền thoại của "Quỷ đỏ" như Roy Keane hay Gary Neville cho rằng tỷ phú Ratcliffe nên chiêu mộ một chiến lược gia có tên tuổi làm "thuyền trưởng" trong mùa hè thay vì ký hợp đồng dài hạn với Carrick.

Dù vậy, cựu danh thủ Liverpool, Michael Owen đã lên tiếng bảo vệ chiến lược gia sinh năm 1981: "Hãy tưởng tượng nếu bạn sa thải Michael Carrick và bạn đưa vào một người nào đó, thậm chí là một người sinh ra đã thắng, một người mà họ đã từng có. Nếu mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, bắt đầu diễn biến xấu đi, ban lãnh đạo sẽ bị chỉ trích dữ dội".

Theo thống kê, Man Utd giành 23 điểm trong 10 trận gần nhất, chỉ thua một trận và dẫn đầu bảng phong độ Premier League. Theo dự đoán của Opta, khả năng Man Utd giành vé dự Champions League mùa tới lên tới 85,57%. Chính vì vậy Owen cho rằng không có lý do gì để không trao bản hợp đồng dài hạn cho Michael Carrick.

"Tôi không nói là hãy ký hợp đồng 10 năm với cậu ấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng mà, cậu ấy còn có thể làm gì hơn nữa? Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.

Man Utd hiện tại trông như đang trên đà trở lại. Tại sao lại phải can thiệp vào chuyện đó chứ? Họ đã thử mọi cách: những HLV dày dạn kinh nghiệm như Louis Van Gaal, rồi Jose Mourinho, David Moyes, sau đó họ chuyển sang những cựu cầu thủ và trao cơ hội cho những người như Ole Gunnar Solskjaer. Rồi họ lại đi theo hướng hơi khác thường và bổ nhiệm một hoặc hai người khác.

Và sau 12 năm cố gắng và thất bại, cuối cùng bạn cũng tìm được người có thể giúp các nhạc công chơi hay. Làm sao mà ai đó lại có thể nói rằng Carrick không nên tiếp tục?”, cựu tiền đạo đội tuyển Anh tuyên bố.