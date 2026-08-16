Báo Thái Lan: “Đội bóng chúng ta khiến tuyển Việt Nam chịu nhiều áp lực”

Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Thái Lan thắng Singapore 3-1 trong trận bán kết lượt đi diễn ra tối qua (15/8), ngay trên sân Jalan Besar tại Singapore. Chiến thắng này giúp Thái Lan chiếm ưu thế rất lớn trước trận bán kết lượt về ngày 18/8, tại Bangkok (Thái Lan).

Thái Lan (áo trắng )thắng Singapore ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Phấn khích sau chiến thắng ở trận lượt đi, tờ Thairath của Thái Lan viết: “Đội tuyển Thái Lan gần như đã đặt một chân vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Thái Lan có thể thi đấu không quá đẹp mắt, chỉ kiểm soát 27% thời lượng bóng lăn trong hiệp một và 29% trong hiệp hai. Nhưng điều quan trọng là Thái Lan vẫn là đội chiến thắng”.

“Đừng quên đội tuyển Thái Lan phải thi đấu với Singapore trên sân đối phương. Đội bóng đảo quốc sư tử chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với Thái Lan. Vì vậy, người hâm mộ phải dành lời khen cho các cầu thủ của chúng ta.

Đội tuyển Thái Lan đã ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn, tính cho đến sau trận bán kết lượt đi. Đấy cũng không phải là thành tích có thể dễ dàng đạt được”, Thairath viết thêm.

Cũng theo quan điểm của tờ nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng, việc đội tuyển Thái Lan thắng dễ ở trận bán kết lượt đi sẽ tạo ra thêm áp lực về mặt tâm lý cho đội tuyển Việt Nam. Các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là những ứng cử viên vô địch hàng đầu tại giải năm nay.

Thairath chia sẻ quan điểm: “Đội tuyển Việt Nam có thể lo lắng khi chứng kiến phong độ của đội tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là vì đội tuyển Thái Lan đã thi đấu tốt hơn mong đợi”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi gặp Malaysia tối nay (Ảnh: Mạnh Quân).

“Một chi tiết đáng chú ý nữa là có đến 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Thái Lan gặp Singapore tối qua, dưới 23 tuổi. Những cầu thủ đó là Teerasak, Seksan, Kakana, Yosakorn, Chaiyapol, Usama và Waris.

Họ là thế hệ mới và tương lai lâu dài của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đã thấy được tiềm năng của họ”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Thairath.

Thái Lan chỉ còn một bước nữa là sẽ giành quyền vào chung kết. Theo bình luận của tờ Thairath, đối thủ mà người Thái chờ đợi ở trận chung kết là đội tuyển Việt Nam.

Thairath cho biết: “Thứ ba, ngày 18/8 tới đây, đội tuyển Thái Lan sẽ đá trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala tại Bangkok. Chúng ta cần một chiến thắng nữa để chắc suất vào chơi ở trận chung kết”.

“Thái Lan cần một thử thách lớn hơn nữa, có thể xuất hiện ở trận chung kết, đó là gặp đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Thái Lan tin tưởng vào thế hệ cầu thủ hiện nay”, tờ nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng khẳng định chắc nịch.