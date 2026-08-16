Báo Đông Nam Á chờ đợi bất ngờ ở trận đấu tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Trận bán kết lượt đi thứ hai của ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h trên sân Kuala Lumpur (Malaysia).

Nói về trận đấu này, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá khu vực sẽ cố gắng chứng minh vị thế của mình, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia”.

Malaysia và Việt Nam là hai đội tuyển có nhiều duyên nợ (Ảnh: Hải Long).

“Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Đồng thời, đôi bên hứa hẹn tạo ra một đêm khó quên tại Kuala Lumpur. Cả hai đội đều muốn tiến thêm một bước nữa đến vinh quang của bóng đá Đông Nam Á”, ASEAN Football viết thêm.

Trong khi đó, trang CNN Indonesia bất ngờ nhắc lại thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2014. Đấy cũng là lần gần nhất đội bóng có biệt danh Harimau Malaya giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, ở một giải đấu chính thức.

Trang báo của xứ sở vạn đảo viết: “Từng có khoảnh khắc đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-2 ở bán kết ASEAN Cup. Đối đầu với đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn với Malaysia. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya cần phải nỗ lực tột bậc mới có thể loại nhà đương kim vô địch Việt Nam ra khỏi giải năm nay”.

“Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, họ thể hiện sự vượt trội ở vòng bảng. Những chiến binh sao vàng (cách truyền thông quốc tế thường gọi đội tuyển Việt Nam) ghi được 13 bàn, chỉ để thủng lưới một bàn ở các trận đã qua.

Trong các trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam thắng đến 9 lần, Malaysia chỉ thắng được 3 lần. Nhưng một trong những chiến thắng đó của Malaysia lại hết sức đáng nhớ, họ từng thắng đội tuyển Việt Nam 4-2 trên sân Mỹ Đình ở bán kết ASEAN Cup 2014”, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Các tiền đạo Việt Nam sẵn sàng chọc thủng lưới Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

CNN Indonesia cũng nhắc độc giả của họ rằng đừng quên giờ bóng lăn ở trận bán kết tối nay: “Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h trên sân vận động Kuala Lumpur”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport đồng quan điểm với CNN Indonesia. Bola Sport bình luận: “Đội tuyển Malaysia có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026”.

“Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng trong bóng đá, ngay cả đội mạnh nhất cũng có thể hứng chịu bất ngờ. Về phía Malaysia, đội này dự ASEAN Cup 2026 với một đội hình chắp vá. Tuy nhiên, Malaysia đã chơi xuất sắc cho đến thời điểm này, giành vé vào bán kết”, Bola Sport tiếp tục thể hiện quan điểm.

Bola Sport dẫn lời cựu HLV đội tuyển Malaysia từng vô địch ASEAN Cup 2010 Rajagobal, để củng cố cho hy vọng rằng Malaysia sẽ gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam: “Tôi hiểu tình hình của đội tuyển Malaysia hiện nay, đội bóng này cần những trận đấu khó khăn thực sự để kiểm tra năng lực của mình”.

“Chỉ khi Malaysia đối đầu với một đội bóng mạnh như đội tuyển Việt Nam, Harimau Malaya mới có cơ hội tốt nhất để tự khẳng định mình, tìm cách vượt qua khó khăn. Đội tuyển Malaysia cần thể hiện phong độ cao trước đội tuyển Việt Nam”, vẫn là lời của cựu HLV đội tuyển Malaysia Rajagobal, được Bola Sport dẫn lại.