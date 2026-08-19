HLV Kim Sang Sik: "Tôi mong Xuân Son ghi 3 bàn trước Thái Lan ở chung kết"

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được sự phấn khích khi tuyển Việt Nam góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026: "Tôi xin gửi lời cảm ơn toàn đội đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước Malaysia, cảm ơn các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình.

So với trận bán kết lượt đi, cầu thủ chơi tốt hơn nhiều trên sân nhà Mỹ Đình. Những phần còn thiếu sót ở lượt đi, họ đã làm tốt hơn rất nhiều. Do hai trận đấu diễn ra sát ngày, tôi quyết định điều chỉnh về nhân sự để đảm bảo họ có thể lực thật tốt cho trận bán kết lượt về.

Hai năm trước, đội tuyển Việt Nam đã vô địch ngay tại Thái Lan, giờ đây tôi rất vinh dự, hạnh phúc vui mừng khi một lần nữa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tiến vào chung kết giải Đông Nam Á".

HLV Kim Sang SIk chỉ đạo các học trò trên sân Mỹ Đình tối 19/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Sau bữa trưa hôm nay, toàn đội đã tổ chức sinh nhật cho Đình Bắc. Tuy nhiên không phải vì sinh nhật mà tôi xếp cậu ấy đá chính. Đình Bắc là cầu thủ trẻ với nguồn năng lượng và thể lực dồi dào, vì vậy tôi mới sử dụng cậu ấy 90 phút. Nếu thể trạng tốt, Đình Bắc sẽ tiếp tục được trọng dụng ở các trận đấu tới.

Ở những buổi họp báo trước, tôi đã đề cập nhiều về Đình Bắc. Tôi rất muốn cậu ấy có thể thi đấu tốt ở các giải đấu hàng đầu châu Á, châu Âu chứ không chỉ trong Đông Nam Á. Cậu ấy cần chạy nhiều hơn, cải thiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự để có thể thử sức ở những giải đấu có chất lượng cao", HLV Kim Sang Sik nhận xét về trình độ của Đình Bắc.

Về chấn thương của Văn Vĩ, chiến lược gia sinh năm 1976 tiết lộ: "Văn Vĩ đau nhẹ ở ngón chân. Để chuẩn bị cho chung kết, tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi trong hiệp 1 và trao cơ hội cho Phan Tuấn Tài trở lại đội hình chính sau một thời gian dài.

Nhìn chung, cả hai cầu thủ này đều thi đấu tốt. Nhờ vậy, tôi có được sự lựa chọn đa dạng hơn cho vị trí hậu vệ trái ở hai trận chung kết sắp tới gặp Thái Lan".

Chiến lược gia người Hàn Quốc thể hiện sự kỳ vọng lớn lao với Xuân Son: "Tôi bất ngờ khi Xuân Son mới ghi 5 bàn ở giải năm nay, đáng lẽ cậu ấy nên ghi nhiều bàn hơn để đội tuyển Việt Nam vô địch. Tôi rất mong cậu ấy sẽ ghi thêm 3 bàn ở chung kết gặp Thái Lan.

Nhìn chung, cả Xuân Son và Đình Bắc đều đã làm tốt nhiệm vụ, các cầu thủ khác cũng cống hiến hết mình để giúp toàn đội giành chiến thắng. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ là điều rất tốt, giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội chiến thắng ở chung kết".

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận bán kết lượt về với Malaysia ngày 19/8 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Với lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam hứng khởi trong cuộc tái đấu Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik ép sân toàn diện, tạo ra vô số cơ hội, khiến đối thủ không thể lên bóng và tung ra bất kỳ cú sút nào ở hiệp 1.

Tuy nhiên trong hiệp đấu mà Đình Bắc, Hoàng Hên, Hai Long kém duyên trong dứt điểm, đội tuyển Việt Nam chấp nhận tỷ số hòa 0-0 ở 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son vào sân và tiền đạo CLB Nam Định đã phát huy hiệu quả.

Phút 63, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia, Trương Tiến Anh dứt điểm bị thủ môn Azri cản phá, Xuân Son đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Malaysia bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự và để lộ sơ hở trong phòng ngự. Ở phút 90, Xuân Son có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

Thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết, đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 22/8 trên sân Rajamangala (Bangkok) còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/8.