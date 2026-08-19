Xem trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở đâu?

Tối nay (19/8), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Trước trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang có cơ hội lớn lọt vào chung kết khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Trần Hưu).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên nền tảng FPT Play và kênh VTV6. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua với cách biệt quá 1 bàn là giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp đoàn quân HLV Kim Sang Sik thua Malaysia với cách biệt 2 bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và có thể là loạt sút luân lưu (ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách). Còn nếu thua Malaysia với cách biệt từ 3 bàn trở lên, “Những chiến binh sao vàng” sẽ bị loại.

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn. Hiện tại, “Những chiến binh sao vàng” đã trải qua 23 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang Sik. Đây là kỷ lục trong làng bóng đá Đông Nam Á.

Kỷ lục cũ thuộc về Thái Lan với chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp từ tháng 12/1995 đến tháng 9/1996. Trong chuỗi trận này, “Voi chiến” đã giành chiến thắng 16 trận và hòa 5 trận. Đội bóng xứ chùa vàng bắt đầu chuỗi trận bất bại bằng chiến thắng 2-1 trước Indonesia tại SEA Games 1995 và kết thúc là trận thua 0-4 trước Bulgaria trong trận giao hữu.

Đội tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế lớn để giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Trần Hưu).

HLV Kim Sang Sik đang hướng tới khả năng trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành hai chức vô địch ASEAN Cup. Trước đó, ông từng giúp đội bóng lên ngôi ở giải đấu năm 2024 khi thắng Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự thận trọng: “Chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi mang lại cho tuyển Việt Nam lợi thế nhất định, nhưng chúng tôi sẽ không vì thế mà chủ quan. Hôm nay, toàn đội sẽ xem lại băng hình trận đấu trước, đồng thời tập luyện để khắc phục những điểm chưa tốt. Tôi biết rằng ngày mai sẽ có rất đông CĐV tới sân cổ vũ tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt và mang đến một trận đấu như mong đợi”.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia:

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Shamsul Fazili, Rodney Celvin, Ubaidullah; Matthew Davies, Nooa Laine, Aguero, Mohd Asrul; Pavithran, Paulo Josue, Sumareh.