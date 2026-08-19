HLV Kim Sang Sik lập kỷ lục chưa từng có sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/8 (giờ Việt Nam), qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 sau hai lượt trận và ghi tên mình vào trận chung kết giải đấu Đông Nam Á.

Đây là trận đấu mà tiền đạo Xuân Son tỏa sáng rực rỡ sau khi vào sân thay người trong hiệp 2, với cú đúp bàn thắng lần lượt ở phút 63 và 89.

HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên tiến vào chung kết ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia giúp HLV Kim Sang Sik lập kỷ lục chưa từng có khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp "Rồng vàng" tiến vào chung kết ở hai kỳ liên tiếp, khi trước đó chúng ta lọt vào chung kết và giành ngôi vương ở giải đấu năm 2024.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam đã từng 5 lần tiến vào chung kết, nhưng với các mốc thời gian cách nhau khá xa (với các năm 1998, 2008, 2018, 2022 và 2024). Trong 5 lần vào chung kết, "Rồng vàng" đã có tới 3 lần giành ngôi vương (năm 2008, 2018 và 2024).

Với lần thứ 6 vào chung kết ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam có cơ hội gia tăng chức vô địch giải đấu lên con số 4, cân bằng thành tích với tuyển Singapore (4 lần) và kém tuyển Thái Lan 3 danh hiệu (7 lần).

Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới tuyển Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, nếu vô địch giải đấu năm nay, HLV Kim Sang Sik cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp tuyển Việt Nam có hai lần giành chức vô địch liên tiếp, điều mà ngay cả người tiền nhiệm Park Hang Seo trước đó vẫn chưa thể làm được dù sở hữu một "thế hệ vàng" trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022.

Đáng chú ý, với chiến thắng trước tuyển Malaysia, HLV Kim Sang Sik cũng đã gia tăng kỷ lục bất bại cùng tuyển Việt Nam lên con số 24, với 21 trận thắng và 3 trận hòa.

Đây là chuỗi kỷ lục rất ít HLV dẫn dắt tuyển Việt Nam có thể làm được, khi trước đó chuỗi 18 trận bất bại của "Rồng vàng" được chia sẻ bởi 3 HLV khác nhau trong giai đoạn 2016-2018 gồm HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang Seo.

Chiến thắng trước tuyển Malaysia cũng giúp tuyển Việt Nam là đội duy nhất bất bại ở ASEAN Cup 2026, với 5 trận thắng và 1 trận hòa. Tuyển Việt Nam cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (17 bàn) và để thủng lưới ít nhất (1 bàn).

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận chung kết là tuyển Thái Lan cũng không có được phong độ này khi họ đã để thua Singapore ở trận bán kết lượt về dù thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận.

Với phong độ nói trên, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên kỳ tích tại giải đấu Đông Nam Á nếu tiếp tục vượt qua Thái Lan ở hai lượt trận chung kết sắp tới.