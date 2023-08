HLV Kiatisuk đau xót khi hay tin thành viên HA Gia Lai tử nạn

Đêm muộn 12/8, trang cá nhân của HLV Kiatisuk đăng dòng trạng thái: "Yên nghỉ nhé. Đau lòng quá! 3 người em của tôi yên nghỉ nhé".

Kèm theo dòng trạng thái đầy thương cảm này là hình ảnh trắng đen của 3 thành viên vừa mới qua đời chiều cùng ngày của CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau tai nạn giao thông kinh hoàng trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

3 thành viên đoản mệnh của CLB Hoàng Anh Gia Lai vĩnh viễn ra đi trong buổi chiều 12/8 (Ảnh: FB Kiatisuk).

3 thành viên đoản mệnh của đội bóng phố núi gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo người Brazil Paollo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí. HLV Kiatisuk không giấu được sự xúc động khi hay tin dữ về họ.

So với các thành viên khác của CLB Hoàng Anh Gia Lai, HLV Kiatisuk biết tin muộn hơn, do vị HLV người Thái Lan hiện đã trở về quê hương, sau trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh chiều 11/8.

Trận đấu nói trên là trận đấu cuối mùa giải của đội bóng phố núi tại V-League 2023. Vì thế, sau trận đấu ngày 11/8, các thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai được tự do di chuyển về với gia đình. HLV Kiatisuk từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội bay về Thái Lan. Các cầu thủ cũng về nhà của họ ở các địa phương khác.

Chỉ có trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí di chuyển bằng đường hàng không từ Vinh về Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Sau đó, họ di chuyển tiếp bằng đường bộ từ Buôn Ma Thuột về nhà tại Pleiku (Gia Lai) vào chiều qua. Trên đường đi, họ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong buổi tối qua, Fanpage của CLB Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo tin buồn, kèm theo dòng trạng thái: "Thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, HLV, cầu thủ, học viên CLB Hoàng Anh Gia Lai, xin thành tâm chia buồn cùng gia đình các thành viên gặp nạn vì sự mất mát vô cùng lớn lao này".

Logo trên fanpage chính thức của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng tạm thời chuyển sang 2 màu trắng và đen, để bày tỏ cảm xúc về sự mất mát to lớn mà họ vừa trải qua.