Hôm nay bốc thăm AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia?

Với tư cách đương kim vô địch (ĐKVĐ), đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số một tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay. Cùng nhóm hạt giống số một với đội tuyển Việt Nam là đương kim Á quân Thái Lan.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số hai có các đội Singapore và Malaysia. Nhóm hạt giống số 3 có Philippines và Indonesia, nhóm hạt giống số 4 gồm Myanmar và Campuchia. Còn nhóm hạt giống số 5 có đội tuyển Lào, cùng đội thắng trong cặp đấu vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam rất dễ tái ngộ Malaysia tại AFF Cup 2026 (Ảnh: T.H).

Nguyên tắc bốc thăm là các đội cùng nhóm hạt giống sẽ không nằm cùng bảng với nhau, các đội thuộc từng nhóm hạt giống sẽ được phân vào hai bảng khác nhau.

Theo nguyên tắc này, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm chung bảng. Ngược lại, nếu gặp Malaysia, chúng ta sẽ không chạm trán với Singapore tại vòng bảng, nếu chung bảng với Indonesia thì sẽ không chung bảng với Philippines…

Bảng đấu khó nhất mà đội tuyển Việt Nam phải rơi vào có thể có sự xuất hiện của Malaysia, Indonesia, Myanmar và Lào.

Trong số này, đội tuyển Indonesia, Lào và Myanmar cùng bảng với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Còn Malaysia là đối thủ nhiều duyên nợ với chúng ta, cùng bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Thủ môn Trần Trung Kiên có thể đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Còn bảng đấu dễ nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể có ở AFF Cup 2026 sẽ có sự hiện diện của Singapore, Philippines, Campuchia và một trong hai đội Brunei hoặc Timor Leste. Trong số này, Singapore là bại tướng của đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2024.

AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến 26/8. Việc thay đổi thời điểm tổ chức giải nhiều khả năng sẽ giúp giải đấu thu hút nhiều cầu thủ giỏi hơn. Các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và Nhật Bản của các đội Indonesia và Thái Lan có thể dự AFF Cup, giúp các đội này mạnh lên.

Còn về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta nhiều khả năng cũng sẽ có sự thay đổi lớn về lực lượng. Một số cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên (trước đây có tên nước ngoài là Hendrio) và Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) có thể được gọi lên đội tuyển, sát cánh cùng Nguyễn Xuân Son.

Chưa hết, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay như thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh, hay tiền đạo Đình Bắc sẽ sắm vai trò nhân vật chủ chốt ở đội tuyển quốc gia.