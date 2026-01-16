Báo Đông Nam Á bình luận về kết quả bốc thăm AFF Cup 2026

Lễ bốc thăm được tổ chức tại Jakarta (Indonesia) vào chiều 15/1. Theo đó, đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch (ĐKVĐ) nằm ở bảng A với các đội Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

Trong khi đó, bảng B có các đội đương kim Á quân Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Indonesia tại AFF Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngay sau có kết quả bốc thăm, trang CNN Indonesia lên tiếng: “Đối thủ cũ gặp nhau, Indonesia sẽ tái đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Đây là cặp đấu có quá nhiều duyên nợ”.'

“Tại AFF Cup 2024, hai đội Việt Nam và Indonesia từng nằm chung bảng. Khi đó, đội bóng xứ sở vạn đảo bị khuất phục bởi “Rồng vàng” (biệt danh của đội tuyển Việt Nam thường được dùng bởi truyền thông khu vực).

Trước đó, hai đội này cũng nằm chung bảng với nhau tại AFF Cup 2020. Khi đó, đội tuyển Indonesia đứng đầu bảng còn đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Điều đáng nói là những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia luôn rất hấp dẫn. Hai đội bóng này luôn có sự cạnh tranh với nhau, để chứng minh mình xứng đáng là thế lực dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á.

Trang CNN Indonesia bình luận: “Những lần chạm trán giữa hai đội Việt Nam và Indonesia trong khoảng một thập kỷ qua luôn được mong chờ. Hai đội từng thắng qua lại lẫn nhau trong khoảng thời gian nói trên, họ đang tạo ra một cuộc cạnh tranh mới ở Đông Nam Á”.

Bóng đá Việt Nam vươn lên rất nhanh trong thời gian gần đây (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài đấu trường AFF Cup, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam còn nằm chung bảng ở Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024) và vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á”, vẫn là những dòng được viết trên trang báo của xứ sở vạn đảo.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á nhận định: “Kết quả bốc thăm của AFF Cup 2026 tạo ra một sân khấu đầy gây cấn cho bóng đá khu vực”.

“Những đối thủ lớn, những trận đấu đầy căng thẳng và những niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á đang trên hành trình hướng đến sân chơi này. Người hâm mộ nóng lòng chờ xem ai sẽ sẵn sàng đứng lên để thách thức ngôi vô địch”, ASEAN Football viết tiếp.

Còn tờ Siam Sport của Thái Lan giải thích thể thức thi đấu của AFF Cup 2026: “Các đội tham dự giải được chia làm hai bảng, mỗi bảng có 5 đội. Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, trên sân nhà và sân đối phương. Mỗi đội có hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân đối phương”.

“Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Ở giai đoạn bán kết và chung kết, các trận đấu được tiến hành theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận, trên sân nhà và sân đối phương”, Siam Sport thông tin thêm.