HLV Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Ngày 16/4, VFF xác nhận chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc trở thành tân HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Đây là quyết định mang tính chiến lược nhằm duy trì sự ổn định sau khi HLV Mai Đức Chung rút lui. Lễ ký hợp đồng giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc diễn ra vào sáng ngày 17/4 tại trụ sở VFF (Hà Nội).

Được biết, ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến hết SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027. Như vậy, ông Phúc sẽ có đủ thời gian để khẳng định tài cầm quân của mình, với mục tiêu trước mắt là đòi lại tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games và xa hơn là giành vé dự World Cup.

HLV Hoàng Văn Phúc là gương mặt không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt đội U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở sân chơi V-League, ông dẫn dắt nhiều đội bóng, trong đó dấu ấn lớn nhất là cùng CLB Quảng Nam vô địch V-League mùa giải 2017.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, ông làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung từ Asiad 2023, vì thế rất hiểu về đội tuyển cũng như được lòng các cầu thủ.

Dù có nhiều thuận lợi nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cũng đối mặt với không ít thử thách, trong đó vấn đề trẻ hóa lực lượng là một bài toán, sau khi một loạt cầu thủ lớn tuổi như Huỳnh Như, Kim Thanh… không còn ở thời đỉnh cao phong độ.

Bên cạnh đó, việc duy trì thành tích với đội tuyển nữ Việt Nam cũng là một nhiệm vụ khó với HLV Hoàng Văn Phúc, trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực ngày một mạnh lên, đặc biệt là Philippines với chính sách nhập tịch cầu thủ.

Trước những cơ hội và cả thách thức, ông Hoàng Văn Phúc khẳng định đây là vinh dự lớn trong sự nghiệp cầm quân của mình. Chiến lược gia này nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là củng cố nhân sự, xây dựng lối chơi hiện đại, phù hợp với lứa cầu thủ kế cận mà ông lựa chọn trong thời gian tới.