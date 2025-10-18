HLV Harry Kewell: "Hà Nội FC chơi bóng đá đẹp nhưng vẫn thua CLB Ninh Bình"

“Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi làm tốt ở nhiều khía cạnh, tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là câu chuyện của bàn thắng và thật không may, hôm nay Hà Nội FC không làm được. Khi không ghi bàn, bạn sẽ phải trả giá, và chúng tôi đã thua”, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC đánh giá về trận đấu đội nhà thua CLB Ninh Bình 1-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Cảm xúc của HLV Kewell trong ngày Hà Nội FC thua CLB Ninh Bình (Ảnh: Mạnh Quân).

“Các cầu thủ của tôi thi đấu đúng tinh thần, đúng cách mà đội hướng tới. Toàn đội cố gắng chơi bóng cống hiến, dù hôm nay điều đó chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều đang rất háo hức, rất nỗ lực. Hà Nội FC chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng tiếc rằng lại nhận hai bàn thua từ các tình huống cố định. Đó là điều khiến chúng tôi phải trả giá.

Khi trở lại tập luyện, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Một trong những điều quan trọng là phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống cố định. Toàn đội cần học cách phản ứng tốt hơn, tập trung hơn trong những thời điểm quan trọng”, HLV Harry Kewell nói thêm.

Hà Nội FC bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đánh giá về đối thủ, cựu danh thủ Australia cho biết: “CLB Ninh Bình là đội bóng rất trực diện, có những tiền đạo tuyệt vời. Họ chỉ cần hai cơ hội từ các tình huống cố định và đã tận dụng triệt để. Điều đó cho thấy họ rất hiệu quả.

Chúng tôi phải tập phản ứng nhanh hơn và kiểm soát tốt hơn trước những đội chơi theo cách như vậy. Về tổng thể, tôi nghĩ Hà Nội FC không chơi tệ. Ninh Bình không thực sự tạo ra quá nhiều cơ hội ngoài 2 tình huống cố định. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thể hiện được tinh thần và ý chí mà tôi mong muốn”.

Đỗ Hoàng Hên có trận ra mắt Hà Nội FC không như ý (Ảnh: Mạnh Quân).

“Thất bại luôn khiến bạn đau đớn, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi phải trở lại sân tập, làm việc chăm chỉ hơn và tiếp tục cải thiện. Tôi tin với sự hỗ trợ từ ban huấn luyện, các cầu thủ, ban lãnh đạo và Chủ tịch CLB, chúng tôi sẽ sớm đi đúng hướng.

Tôi muốn người hâm mộ biết rằng, Hà Nội FC sẽ mang đến tinh thần cống hiến, nỗ lực và tôn trọng dành cho đội bóng. Tất cả đều cam kết làm việc hết mình để mang lại niềm tự hào cho CLB.

Chúng tôi cố gắng để thể hiện tốt hơn trong những trận đấu tới, phải cẩn trọng hơn, đặc biệt ở những thời điểm quyết định. Mỗi trận đấu là một cơ hội để tiến bộ, và tôi tin đội bóng sẽ sớm thể hiện đúng tiềm năng của mình”, HLV Harry Kewell nhấn mạnh.

Cuối cùng, HLV Harry Kewell nhận xét về cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên: “Hoàng Hên thi đấu xuất sắc. Cậu ấy và các đồng đội đều hưng phấn với lối đá mang tính giải trí cao nhất. Hoàng Hên hay Văn Quyết hay các ngoại binh Brazil đều phấn khích với thứ bóng đá đẹp.

Hoàng Đức thi đấu khá nổi bật (Ảnh: Mạnh Quân).

Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Đây mới chỉ là trận đầu tiên của Hoàng Hên sau một khoảng thời gian dài và chúng tôi phải cẩn trọng với thể trạng của cậu ấy. Chơi đủ 90 phút với cậu ấy ngay lúc này là điều không dễ dàng. Tôi tin cậu ấy sẽ còn có thể hay hơn nữa trong thời gian tới”.

Trong khi đó, HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình rất hạnh phúc, ông nói: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, một ngày để vui mừng và hạnh phúc. Chúng tôi giành chiến thắng trước Hà Nội FC, một đội bóng rất mạnh, có bề dày lịch sử và luôn chiến đấu tới cùng. Đây thực sự là trận đấu khó, và chiến thắng này mang ý nghĩa lớn với toàn đội.

HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình hết lời ca ngợi Hoàng Đức (Ảnh: Mạnh Quân).

Tôi gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Hoàng Đức. Hôm nay cậu ấy đã thể hiện một tinh thần thi đấu phi thường, gần như là người ngoài hành tinh. Dù đang chấn thương, Hoàng Đức vẫn ra sân, muốn giúp đồng đội, muốn đóng góp cho đội bóng. Đó là tấm gương tuyệt vời về tinh thần thủ lĩnh và trách nhiệm. Toàn đội rất hạnh phúc và tự hào vì cậu ấy.

Chúng tôi biết đây sẽ là trận rất khó khăn, nhất là khi không có được thể trạng tốt nhất. Hà Nội FC hoàn toàn có thể khiến bất kỳ đối thủ nào chùn chân. Nhưng nếu muốn chiến thắng ở đây, bạn phải biết chịu đựng, phải kiên trì đến cùng. Chúng tôi đã làm được điều đó và xứng đáng với 3 điểm”.