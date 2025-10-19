HLV Hansi Flick nhận thẻ đỏ, Barcelona giành 3 điểm nhọc nhằn

Barcelona tiếp đón Girona trên sân Olimpic Lluis Companys ở vòng 9 La Liga với mục tiêu chiến thắng. HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với cặp tiền đạo Lamine Yamal và Rashford, tuy nhiên Dani Olmo, Ferran Torres và Robert Lewandowski lại vắng mặt.

Barcelona nhọc nhằn giành chiến thắng 2-1 trước Girona (Ảnh: Getty).

Sức ép tấn công liên tục của Barcelona được cụ thể hóa ở phút thứ 9, Lamine Yamal kiến tạo để Pedri đi bóng cắt ngang vòng cấm qua hai cầu thủ Girona trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Girona nhanh chóng lấy lại thế trận và ở phút 20 tận dụng tình huống phòng ngự không chắc chắn của các hậu vệ Barcelona, Axel Witsel đã tung người móc bóng đẹp mắt đánh bại Szczesny. Rashford suýt lập công cho Barca ở phút 30 khi cú đá phạt chạm xà ngang, tuy vậy 1-1 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Hansi Flick liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự. Sau khi vào sân, Fermin Lopez có tình huống sút trúng cột dọc ở phút 53. Lamine Yamal rời sân ở phút 64 để nhường chỗ cho Bardghji.

Marcus Rashford có hai cơ hội dứt điểm ở phút 65 và 66 nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Barcelona lấn lướt hoàn toàn đối thủ và tung ra rất nhiều pha dứt điểm nhưng may mắn vẫn chưa đến với đội chủ nhà.

Phút 90, HLV Hansi Flick dính thẻ đỏ sau tình huống phản ứng với trọng tài. Chiến lược gia người Đức sẽ không thể chỉ đạo Barcelona ở trận đấu với Real Madrid ở La Liga vào ngày 26/10.

HLV Hansi Flick nhận thẻ đỏ do phản ứng trọng tài (Ảnh: FCB).

Tưởng như Barcelona đã phải chấp nhận chia điểm thì ở phút 90+3, cầu thủ vào sân thay người Ronald Araujo xuất hiện đúng lúc, đón quả căng ngang của De Jong rồi dứt điểm vào góc xa, mang lại chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Barcelona.

Barcelona tạm chiếm ngôi đầu bảng La Liga với chỉ 1 điểm nhiều hơn Real Madrid, đội bóng sẽ gặp Getafe vào 2h ngày 20/10. Real Madrid và Barcelona sẽ đối đầu nhau ở trận Siêu kinh điển vào ngày 26/10.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Szczesny, Balde (Gerard Martin 76'), Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Casado (Araujo 82'), Pedri (Christensen 64'), De Jong, Antonio Fernandez (Fermin Lopez 46'), Lamine Yamal (Bardghji 64'), Rashford.

Bàn thắng: Pedri (13'), Araujo (90'+3).

Girona: Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Rincon, Bryan Gil (Solis 63'), Arnau Martinez (Kourouma 80'), Witsel, Joel Roca (Asprilla 68'), Portu (Tsygankov 63'), Vanat (Stuani 68').

Bàn thắng: Witsel (20').