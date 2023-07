HLV CLB Công An Hà Nội: "Quang Hải nhiều lần bị phạm lỗi phía sau"

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Flavio Cruz của CLB Công An Hà Nội cho biết: "Văn Hậu và Tấn Sinh chơi xông xáo, không phải chơi xấu. Quang Hải cũng chịu ba pha phạm lỗi trong hiệp 1. Tôi không bàn luận về điều này, chỉ muốn đội nhà chiến thắng".

Văn Hậu có nhiều tình huống vào bóng thô bạo với cầu thủ SHB Đà Nẵng (Ảnh: VPF).

Ở phút bù giờ hiệp 1, Đoàn Văn Hậu vung tay cao đẩy vào mặt hậu Phan Đức Lễ trong tình huống đón quả phạt góc. Phút 55, Văn Hậu nhảy đạp bằng hai chân khi tranh chấp với Brandon Wilson và phải nhận thẻ vàng. Sau đó, Tấn Sinh dùng tiểu xảo dùng tay đánh vào đầu Lucao do Break ở pha tranh chấp trên không.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức của SHB Đà Nẵng chia sẻ sau trận đấu: "Cả đội đều đánh giá rất cao CLB Công An Hà Nội. Riêng tôi thì không, vì tôi nhiều lần nói về điểm yếu của họ.

Văn Thanh chuột rút, Văn Hậu không còn kiểm soát, Quang Hải thì đuối sức. Ba ngoại binh của họ là Jhon Cley, Gustavo Henrique và Raphael Success chất lượng, nhưng chúng tôi đã có phương án khóa chặt".

HLV Phạm Minh Đức lên tiếng khích lệ tinh thần các cầu thủ SHB Đà Nẵng trước cuộc chiến trụ hạng: "Ở cuộc họp đội trước trận, tôi nói Công An Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng các bạn cũng là tuyển thủ, chỉ là không may mắn bằng khi chưa được lên chơi thôi. Hãy thi đấu như các tuyển thủ quốc gia.

Ở giai đoạn 2 V-League 2023, đối thủ sắp tới là những đội nhóm dưới và không thể bằng Công An Hà Nội, Hải Phòng được. Tôi nói cầu thủ có thể áp đảo các đội này để thắng và trụ hạng. Tôi có niềm tin vào cầu thủ của mình".

Quang Hải chưa tìm lại cảm giác bóng tốt nhất ở trận đấu với SHB Đà Nẵng (Ảnh: VPF).

Ở trận đấu trên sân Hòa Xuân chiều 2/7, SHB Đà Nẵng thắng CLB Công An Hà Nội 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Lucao do Break ở phút 62. Thất bại này khiến CLB Công An Hà Nội chấm dứt mạch 9 trận bất bại ở Night Wolf V-League 2023.

Sau vòng 13 V-League 2023, giai đoạn 1 của giải đấu đã kết thúc. 8 đội bóng sẽ tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 gồm CLB Công An Hà Nội, CLB Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, CLB Viettel, Bình Định, Nam Định và HL Hà Tĩnh.

Ngược lại, nhóm tranh suất trụ hạng có 6 đội, gồm Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, CLB TPHCM và Bình Dương.