Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Man City gặp Arsenal

Arsenal đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 6 điểm hơn đội xếp thứ hai Man City. Mặc dù, Man City còn một trận chưa đấu so với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch, nhưng nếu giành chiến thắng ở trận này (22h30, 19/4), Arsenal nhiều khả năng sẽ chấm dứt mọi tranh luận về ngôi vương trong mắt nhiều người.

Tuy nhiên, cơ hội đang mở ra cho Man City sau thất bại bất ngờ 1-2 của Arsenal trên sân nhà trước Bournemouth vào cuối tuần trước. Ngay sau đó, đội bóng của Pep Guardiola đã nắm bắt lợi thế với chiến thắng quan trọng 3-0 trên sân khách trước Chelsea.

Theo dự đoán cuối mùa của Opta, Arsenal vẫn có 85,9% cơ hội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa 2003-04. Con số này vượt xa 14,1% khả năng vô địch của Man City, dù tỷ lệ này từng giảm xuống dưới 3% trước loạt trận cuối tuần trước đầy biến động.

Các bàn thắng của Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku đã giúp Man City giành chiến thắng với màn trình diễn ấn tượng trong hiệp hai tại Stamford Bridge. Các cổ động viên Arsenal hẳn đã quá quen thuộc với O'Reilly sau cú đúp của anh vào lưới “Pháo thủ” trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh tháng trước.

Thực tế, không cầu thủ nào của Man City ghi nhiều bàn hơn O'Reilly (6 bàn) kể từ đầu tháng 2 trên mọi đấu trường. Guardiola cũng xác nhận trong buổi họp báo trước trận rằng cầu thủ này đã ổn sau khi gặp vấn đề chấn thương vào cuối tuần trước.

Rayan Cherki tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi kiến tạo hai bàn thắng đầu tiên vào lưới Chelsea cho các hậu vệ Man City. Tuyển thủ Pháp đang đạt trung bình một pha kiến tạo mỗi 138 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này (10 kiến tạo trong 1.384 phút). Trong số các cầu thủ thi đấu hơn 1.000 phút trong một mùa, chỉ có Cesc Fabregas mùa 2016-17 (111 phút) và Kevin De Bruyne mùa 2023-24 (123 phút) là đạt hiệu suất tốt hơn.

Điều đáng lo ngại cho Arsenal là Man City dường như luôn đạt phong độ cao nhất vào thời điểm này trong năm. Tháng 4 là tháng tốt nhất của họ dưới thời Guardiola xét về điểm trung bình mỗi trận (2,51) và tỷ lệ thắng (79,5%), tính trong các tháng có từ 10 trận trở lên.

Ngược lại, đây lại là tháng tệ nhất của Arsenal dưới thời Arteta ở cả hai chỉ số này (1,54 điểm/trận, tỷ lệ thắng 42,3%). Phong độ quốc nội của họ trước trận đấu này có thể khiến các cổ động viên lo lắng. Arsenal đã thua ba trận liên tiếp gần nhất ở các giải đấu trong nước: trước Man City ở chung kết cúp Liên đoàn Anh, Southampton tại tứ kết FA Cup và Bournemouth ở Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất họ thua bốn trận liên tiếp là vào tháng 2 và tháng 3/2018, trong đó có các thất bại trước chính Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh và tại Ngoại hạng Anh

Áp lực dường như đang đè nặng lên các học trò của Arteta. Các cầu thủ Arsenal đã mắc 15 lỗi dẫn đến cú sút trong 13 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2026, gần gấp đôi so với 8 lỗi trong 19 trận từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái.

Nếu muốn giành điểm, Arteta có thể trông cậy vào Eberechi Eze, người đã ghi hai bàn và một kiến tạo trong ba lần gần nhất đối đầu Man City trên mọi đấu trường. Anh cũng chính là người kiến tạo cho Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa ở phút 90 tại trận lượt đi.

Tuy nhiên, Arteta hiểu rằng chiến thắng tại Etihad là điều hiếm hoi. Man City đang bất bại trong 14 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, ghi ít nhất hai bàn trong 12 trận, kể từ thất bại 0-2 trước Tottenham ở trận sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Dù vậy, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Trận đấu vào tối nay (vòng 33) sẽ là lần muộn nhất Man City chạm trán đội đầu bảng kể từ tháng 4/2012. Khi đó, họ đã đánh bại Man Utd 1-0 tại Etihad ở vòng 36, trên hành trình giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử.

Thống kê đối đầu Man City vs Arsenal

Bàn gỡ hòa muộn của Martinelli đã giúp Arsenal giành kết quả 1-1 ở trận lượt đi sau khi Erling Haaland mở tỷ số. Tuy nhiên, Man City đã thắng 2-0 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh tháng trước.

Arsenal hiện bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Man City tại Ngoại hạng Anh (2 thắng, 3 hòa), sau khi từng thua 12 trận liên tiếp trước đó. Dẫu vậy, Man City cũng bất bại trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Arsenal (7 thắng, 3 hòa), kể từ thất bại 0-2 vào tháng 1/2015 dưới thời Manuel Pellegrini.

Mùa trước, hai đội hòa nhau 2-2 trong một trận đấu kịch tính. John Stones ghi bàn gỡ hòa ở phút 98, sau khi Arsenal phải chơi thiếu người trong phần lớn trận đấu do Leandro Trossard bị truất quyền thi đấu.

Dự đoán trận Man City vs Arsenal

Không ngạc nhiên khi siêu máy tính Opta đánh giá đây là trận đấu khó lường. Man City có phần nhỉnh hơn với 37,7% khả năng chiến thắng sau 10.000 lần mô phỏng.

Arsenal vẫn có 35,8% cơ hội giành chiến thắng, kết quả có thể giúp họ gần như chắc chắn lên ngôi vô địch. Trong khi đó, xác suất hòa là 26,4%, một kết quả cũng rất có lợi cho “Pháo thủ”.

Đội hình ra sân dự kiến

Man City : Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland.

Arsenal : David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Martin Lewis-Skelly, Martin Zubimendi, Declan Rice, Kai Havertz, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres.