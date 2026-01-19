HLV Antonio Puche: "U23 Trung Quốc chịu thiệt thể lực khi gặp U23 Việt Nam"

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Nói về mục tiêu của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á, HLV Puche thẳng thắn chia sẻ: “Trước giải, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu cố gắng giải quyết từng trận đấu một. Giờ đây, khi đã vào tới bán kết, đây là một thành tựu lớn, có thể xem như giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng khi đã có mặt ở đây, không ai muốn thất bại. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành vé vào chung kết”.

HLV Antonio Puche khẳng định đã vào bán kết không đội nào muốn thua trận (Ảnh: AFC).

Đánh giá về đối thủ U23 Việt Nam tại vòng bán kết, HLV Puche cho thấy ông không hề xa lạ: “Chúng tôi hiểu U23 Việt Nam bởi hai đội đã gặp nhau ba lần trong hai năm qua. Họ tổ chức lối chơi rất tốt, tấn công hiệu quả và khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng. Ngày mai chắc chắn sẽ là một trận đấu rất, rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi cũng hiểu rõ đối thủ của mình”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không né tránh khi đề cập tới bất lợi về thể lực của U23 Trung Quốc so với đối thủ: “Tôi thực sự lo lắng về điều này. Việc được nghỉ ba hay bốn ngày là rất quan trọng. Chỉ hơn một ngày nghỉ thôi cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong quá trình hồi phục. Dù vậy, chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua”.

Sau trận thắng U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu ở tứ kết, HLV Antonio Puche tiết lộ ông không trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, do bận chuẩn bị cho trận đấu của đội nhà diễn ra sau đó. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ban huấn luyện U23 Trung Quốc thiếu thông tin về đối thủ.

Theo truyền thông Trung Quốc, hai thành viên trong tổ trinh sát mà HLV Puche mang theo tới giải đã có mặt trên khán đài để theo dõi và ghi hình trận tứ kết của U23 Việt Nam, đồng thời kết hợp phân tích băng hình từ các trận giao hữu giữa hai đội trong năm 2025 nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho trận bán kết.

Tại giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc sử dụng lối chơi phòng thủ toàn diện, đặc biệt ưu tiên phòng thủ. Khi được hỏi liệu U23 Trung Quốc có tiếp tục duy trì lối chơi đã áp dụng trong bốn trận đấu trước đó hay không, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra kín tiếng: “Chúng ta sẽ biết câu trả lời vào ngày mai. Tôi sẽ không nói về điều này ở đây”.

Trung vệ Liu Haofan của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Tham gia họp báo trước trận, trung vệ Liu Haofan của U23 Trung Quốc đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết, khẳng định đối thủ không có điểm yếu. Liu Haofan cho biết anh đã gạt bỏ niềm vui chiến thắng ở tứ kết để tập trung hoàn toàn cho thử thách sắp tới.

"Mỗi trận đấu đều cần sự tập trung, và đội tuyển U23 Việt Nam rất mạnh. Không có đội yếu nào lọt vào bán kết cả. Ở trận đấu tiếp theo, tôi sẽ cống hiến hết mình và không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào", Li Haofan nhấn mạnh.

Liu Haofan tự tin về sức mạnh của U23 Trung Quốc: “Chúng tôi không lo lắng lắm, dù hàng công chỉ mới ghi một bàn. Đương nhiên rồi, U23 Trung Quốc đã sở hữu hàng thủ vô đối. Đội chẳng có gì phải căng thẳng hay lo lắng gì cả. Chúng tôi cứ tự tin ra sân mà đá với U23 Việt Nam. Đội cũng đã chuẩn bị tập luyện đá phạt đền rồi. Người hâm mộ hãy cứ chờ đợi vào chúng tôi khi thi đấu với U23 Việt Nam”.