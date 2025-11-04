HLV Alonso quyết tâm đánh bại Liverpool, HLV Slot nói điều đặc biệt

Cuộc đối đầu giữa Liverpool với Real Madrid đang tạo ra những cuộc hội ngộ đầy thú vị. HLV Xabi Alonso và Trent Alexander Arnold của Real Madrid sẽ có lần trở lại đặc biệt tại Anfield, nơi từng chứng kiến vinh quang của họ.

Đồng thời, trận đấu còn đem lại cuộc đối đầu đầy duyên nợ khác khi tiền vệ Florian Wirtz của Liverpool sẽ gặp lại người thầy cũ Alonso, người đã dẫn dắt anh trong suốt 4 năm thành công tại Bayer Leverkusen.

HLV Alonso cho rằng Florian Wirtz thành công tại Liverpool “chỉ là vấn đề thời gian” (Ảnh: Getty).

"Tôi cố không để cảm xúc làm mờ lý trí. Tôi muốn tập trung vào trận đấu, còn mọi chuyện khác để sau. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với cảm xúc mỗi khi trở lại những nơi cũ, và lần này cũng vậy", HLV Alonso nói ngày 3/11 trong buổi họp báo trước trận đấu tại Anfield.

Trước khi trở thành HLV tài năng, Xabi Alonso từng là một tiền vệ lừng danh, gắn bó với Liverpool trong giai đoạn 2004-2009. Tại Anfield, ông đã cùng The Kop giành được hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm một chức vô địch Champions League (năm 2005) huyền thoại, một Cúp FA, một Siêu Cúp Anh và một Siêu Cúp châu Âu.

“Nơi đây chứa đựng những kỷ niệm kỷ niệm đẹp. Tôi đã học được rất nhiều về bóng đá đỉnh cao. Nếu yêu bóng đá, bạn sẽ yêu việc được chơi ở Anfield. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã khác, chúng tôi phải giành chiến thắng trước đội bóng mình rất yêu quý để mở ra cơ hội cho tương lai”, HLV Alonso nhấn mạnh.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng xác nhận Alexander Arnold đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân tại Anfield trong trận đấu tới. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Arne Slot của Liverpool cũng tỏ ra rất mong chờ với sự trở lại của người học trò cũ.

“Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết tôi mong chờ gặp lại anh ấy nhường nào khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về cầu thủ này. Arnold là đội phó của Liverpool ở mùa giải trước, anh ấy đã để lại những điều tích cực khi khoác áo Liverpool”, HLV Slot nói.

Trent Alexander Arnold sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ HLV Arne Slot của Liverpool khi anh trở lại Anfield cùng Real Madrid (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu với Real Madrid, Liverpool đã chính thức chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp đáng thất vọng tại Premier League bằng chiến thắng quan trọng 2-0 trước Aston Villa vào hôm 1/11.

Sau chiến thắng giải tỏa áp lực này, HLV Arne Slot đã nhanh chóng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, ủng hộ đội bóng hết mình trong trận đấu với Real Madrid sắp tới, nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách tiếp theo.

“Không biết kết quả của trận đấu ngày mai như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được nguồn động lực to lớn từ người hâm mộ Liverpool. Được chơi trên sân nhà là một điều tuyệt vời, chúng tôi quyết tâm để có 3 điểm ở trận này”, HLV Slot phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu.

HLV Slot cho rằng người hâm mộ là động lực để Liverpool có thể giành chiến thắng trước Real Madrid (Ảnh: Getty).

Trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 5/11 trên sân Anfield (Liverpool, Anh).