Lộ diện dàn ngôi sao pickleball thế giới đến Hà Nội dự PPA Asia Tour

Sau nhiều ngày chờ đợi, Ban tổ chức PPA Tour vừa chính thức công bố danh sách các ngôi sao sẽ đổ bộ Hà Nội vào đầu tháng 4 tới. Cái tên đứng đầu danh sách và nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả Thủ đô không ai khác chính là "huyền thoại sống" Ben Johns.

Ben Johns trong một buổi giao lưu với khán giả tại Hà Nội (Ảnh: Quyết Thắng).

Dù danh sách các ngôi sao quốc tế lần này quy tụ hàng loạt tên tuổi lẫy lừng như Gabriel Tardio, Hayden Patriquin, Federico Staksrud hay nữ tay vợt Anna Bright, nhưng Ben Johns vẫn là thỏi nam châm có sức hút mãnh liệt nhất với người hâm mộ.

Hiện tại, tay vợt người Mỹ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với hơn 180 chức vô địch tại PPA Tour ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ, sự hiện diện của anh được coi là lời bảo chứng cho đẳng cấp chuyên môn của giải đấu tại Hà Nội.

Sự góp mặt của Ben Johns không chỉ tăng thêm sự phấn khích của khán giả mà còn là động lực cực lớn để các tay vợt Việt Nam nỗ lực cọ xát, thể hiện trình độ trước một tượng đài thế giới.

Hiện tại, PPA Asia Tour - Hanoi Cup 2026 đã lập kỷ lục về số lượng người tham gia. Tính đến nay đã có hơn 665 vận động viên xác nhận đặt chỗ ở cả nội dung chuyên nghiệp và nghiệp dư. Con số này cho thấy sự phát triển thần tốc và niềm đam mê mãnh liệt của người dân Việt Nam với pickleball.

Dàn sao pickleball quốc tế sẽ dự PPA Asia Tour - Hanoi Cup 2026 (Ảnh: PPA).

Bên cạnh sự hào hứng, người hâm mộ pickleball Việt Nam vẫn không khỏi tiếc nuối khi màn "thượng đài" giữa Ben Johns và Quang Dương sẽ không thể diễn ra như kỳ vọng.

Sau nhiều nỗ lực tác động từ các bên, tay vợt trẻ tài năng Quang Dương vẫn không thể góp mặt tại PPA - Hanoi Cup lần này. Đây được xem là nốt trầm duy nhất trong một sự kiện vốn đã rất hoàn hảo về mặt quy mô lẫn danh sách vận động viên.