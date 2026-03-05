Harry Maguire bị tuyên án 15 tháng tù treo

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của Harry Maguire với lực lượng cảnh sát địa phương tại hòn đảo du lịch Mykonos (Hy Lạp) vào tháng 8/2020. Sau 6 năm ròng rã theo đuổi vụ kiện, tòa án phúc thẩm đã chính thức kết luận Maguire có tội ở cả ba tội danh: hành hung không nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ và có hành vi hối lộ.

Dù vậy, dựa trên các tình tiết giảm nhẹ và nỗ lực từ đội ngũ pháp lý trong suốt gần 6 năm qua, mức án ban đầu 21 tháng đã được rút xuống còn 15 tháng và 20 ngày tù treo.

Harry Maguire bị tuyên án tù treo tại Hy Lạp (Ảnh: Getty).

Bên cạnh án tù treo, cựu thủ quân của Man Utd còn phải nộp phạt số tiền 1.500 euro (khoảng 40 triệu đồng). Trong khi đó, em trai của anh là Joe Maguire dù được tuyên trắng án đối với cáo buộc hối lộ, nhưng vẫn bị giữ nguyên các tội danh về hành hung nghiêm trọng và lăng mạ lực lượng chức năng.

Harry Maguire đã không có mặt tại phiên tòa để nghe phán quyết, do anh đang bận cùng các đồng đội tại Man Utd chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng trên sân của Newcastle United tại giải Ngoại hạng Anh.

Sự việc xảy ra vào tháng 8/2020 khi Maguire cùng gia đình đi nghỉ dưỡng. Theo lời khai của trung vệ 32 tuổi, bi kịch bắt đầu khi em gái anh là Daisy bị hai người đàn ông lạ mặt tiếp cận và tiêm một loại chất lạ, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê.

Maguire khẳng định anh chỉ đang nỗ lực đưa em gái tới bệnh viện cấp cứu nhưng lại bị xe chở về đồn cảnh sát. Tại đây, trung vệ này cáo buộc các nhân viên mặc đồng phục đã đánh vào chân anh và đưa ra những lời đe dọa giải nghệ. Những mâu thuẫn trong lời khai giữa phía Maguire và cảnh sát địa phương chính là lý do khiến vụ kiện kéo dài dai dẳng suốt hơn 5 năm.

Dù nhận án tù treo, đây vẫn là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của Harry Maguire. Ở tuổi 32, trung vệ người Anh đang nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo "Quỷ đỏ" dưới thời huấn luyện viên mới.

Việc vụ án khép lại theo cách này ít nhiều sẽ gây áp lực tâm lý lên Maguire. Tuy nhiên, phía Man Utd cho đến nay vẫn giữ thái độ ủng hộ cầu thủ của mình và cho phép anh tập trung hoàn toàn vào chuyên môn để chuẩn bị cho các vòng đấu khốc liệt tại Premier League.