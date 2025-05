Harry Maguire gây sốt khi rê bóng, kiến tạo ảo diệu như Lamine Yamal

Tình huống xảy ra ở phút 30 trong trận đấu giữa Man Utd và Bilbao ở lượt đi bán kết Europa League diễn ra vào đêm qua. Maguire nhận bóng bên cánh phải. Cầu thủ này khiến nhiều người bất ngờ khi đi bóng lắt léo liên tục vặn sườn tiền vệ Mikel Jauregizar của Bilbao.

Harry Maguire có pha rê bóng ảo diệu trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Man Utd (Ảnh: ESPN).

Sau vài cú ngoặt bóng, Maguire đã thực hiện đường chuyền cho Ugarte đánh đầu hướng về phía cột xa, giúp Casemiro mở tỷ số. Trong thế trận chặt chẽ, những pha xử lý kỹ thuật của Maguire đã tạo ra nhiều bất ngờ cho Bilbao, điều đó đã mang tới sự khác biệt.

Cựu danh thủ Scott Minto thốt lên sau khi chứng kiến pha xử lý điệu nghệ của Maguire: "Lúc đầu tôi tưởng Beckham đang rê bóng nhưng nhìn kỹ pha bóng này, tôi thấy dáng dấp của C.Ronaldo".

Trên trang Twitter, nhiều cổ động viên (CĐV) Man Utd đã so sánh hình ảnh của Maguire với nhiều siêu sao nổi tiếng thế giới.

Một người bình luận: "Maguire đang hóa thân thành Lamine Yamal".

Người tiếp theo tiếp lời: "Pha xử lý đỉnh cao của tiền đạo cánh Maguire. Cậu ấy làm tôi nhớ tới màn trình diễn của Yamal trong trận đấu với Inter".

Trong khi đó, nhiều CĐV đã đặt biệt danh cho Maguire là Yamaguire (so sánh với Yamal), Harrydinho (so sánh với Ronaldinho), Harrincha Maguire (so sánh với Garrincha).

Maguire được so sánh với thần đồng Yamal (Ảnh: ESPN).

Maguire cũng tỏ ra rất vui khi được so sánh với những bậc thầy kỹ thuật của bóng đá thế giới. Trung vệ này chia sẻ sau trận đấu: "Thật tuyệt khi tôi được rê bóng và thực hiện quả tạt bóng. Các đồng đội tin tưởng tôi có thể đưa bóng vào trong. Đó là cảm giác thật tuyệt vời.

Dù sao, chiến thắng của Man Utd mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã chơi sắc bén trong hiệp 1 và chắc chắn trong hiệp 2. Đây là trận đấu tuyệt vời nhưng trước mặt đội bóng vẫn còn trận bán kết lượt về".

Trận bán kết lượt về giữa Man Utd và Bilbao diễn ra vào lúc 2h ngày 9/5 trên sân Old Trafford. Man Utd chỉ cần thua ít hơn 3 bàn cách biệt là sẽ giành vé vào chung kết Europa League.