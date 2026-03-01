Harry Kane tái hiện kỳ tích khi Bayern Munich thắng nghẹt thở Dortmund

Với cú đúp vào lưới Dortmund, Harry Kane đã thiết lập một cột mốc khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 2001 ghi được từ 2 bàn thắng trở lên trong 4 trận đấu liên tiếp tại Bundesliga. Trong suốt lịch sử lâu đời của giải đấu, trước Kane, chỉ có hai danh thủ là Tomislav Maric (2001) và Lothar Emmerich (1967) làm được điều phi thường này.

Harry Kane hoàn tất cú đúp ở trận đấu thứ 44 liên tiếp cho Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Đáng kinh ngạc hơn, cựu đội trưởng của Tottenham Houspur là cầu thủ đầu tiên trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chạm mốc 30 bàn thắng ở giải quốc nội mùa này chỉ sau 24 vòng đấu. Nếu tính trên mọi mặt trận (bao gồm cả cấp độ đội tuyển), tiền đạo sinh năm 1993 đã sở hữu tới 50 pha lập công.

Trận đấu căng thẳng ngay từ những phút đầu khi Dortmund sớm có bàn mở tỷ số ở phút 26. Trung vệ Nico Schlotterbeck đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt của Daniel Svensson để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Hiệp một chứng kiến một Bayern kiểm soát bóng vượt trội nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội bóng áo vàng đen.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, đẳng cấp của Harry Kane đã thay đổi tất cả. Từ đường kiến tạo của Serge Gnabry, Kane dứt điểm chân trái lạnh lùng gỡ hòa 1-1. Ngay sau đó, chính anh thực hiện thành công quả phạt đền sau sai lầm của Schlotterbeck để nâng tỷ số lên 2-1.

Dù Svensson đã thắp lại hy vọng cho Dortmund bằng một siêu phẩm vô lê gỡ hòa 2-2, nhưng bản lĩnh của "nhà vua" đã lên tiếng đúng lúc.

Phút cuối trận, Joshua Kimmich thực hiện pha dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-2, chính thức chấm dứt chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp của đội bóng vùng Ruhr.

Kimmich ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp Bayern Munich giữ vững ngôi đầu bảng Bundesliga mùa này với 63 điểm và tạo khoảng cách 11 điểm so với nhóm bám đuổi. Với phong độ khủng khiếp của Harry Kane và sự ổn định của hệ thống mà HLV Vincent Kompany đang vận hành, chiếc đĩa bạc mùa này gần như đã nằm chắc trong tay đội bóng xứ Bavaria.