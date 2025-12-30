Hành động đẹp của đội THPT Nhật Bản với 2 cầu thủ qua đời

Giải bóng đá Trung học phổ thông (THPT) toàn Nhật Bản diễn ra lần đầu năm 1917, và năm nay là lần thứ 104 được tổ chức, quy tụ 48 trường THPT từ 47 tỉnh, trong đó Tokyo có hai đại diện do số lượng đội đông vượt trội.

CLB Nara Ikuei bước vào giải đấu năm nay với một đội hình không trọn vẹn. Sự ra đi của hai ngôi sao trẻ đã để lại khoảng trống lớn trong đội hình cũng như trong lòng người hâm mộ.

Di ảnh và áo của Hiroto Morishima (số 10) và Airu Azuma (số 13) được đặt tại sân đấu trong trận mở màn của CLB Nara Ikuei (Ảnh: YS).

Trước khi giải đấu diễn ra, CLB Nara Ikuei liên tiếp đón nhận tin dữ. Vào tháng 7, nhạc trưởng Hiroto Morishima qua đời vì bệnh bạch cầu. Một tháng sau, hậu vệ phải Airu Azuma cũng ra đi sau một tai nạn.

Tuy nhiên, thay vì gục ngã trước cú sốc tâm lý quá lớn, trường Nara Ikuei vẫn quyết định đăng ký Hiroto và Airu vào danh sách tham dự giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản như một lời chia tay trang trọng.

"Tất cả thành viên đều nhất trí đưa tên hai cầu thủ dự giải. Mọi người sẽ luôn nhớ, đồng thời chiến đấu thay người những người bạn đã khuất”, HLV Taku Kajimura nói.

Trong trận mở màn chiều 29/12, CLB Nara Ikuei hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa sau 80 phút thi đấu chính thức. Đến loạt luân lưu cân não, thủ môn Atsunori Uchimura xuất sắc giúp đội thắng 3-2 sau 6 lượt sút. Đây là lần đầu tiên Nara Ikuei có chiến thắng ở vòng chung kết toàn quốc sau ba mùa tham dự.

Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Nara Ikuei không ăn mừng quá khích. Họ cùng nhau tiến về phía khán đài, nâng cao tấm biểu ngữ: "Chiến đấu cùng Hiroto và Airu" để tri ân người hâm mộ. Trong khi một vài cầu thủ không kìm nén được cảm xúc đã bật khóc ngay trên sân.

Trả lời truyền thông Nhật Bản, HLV trưởng Kajimura cho biết tập thể CLB Nara Ikuei đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng sau những mất mát về nhân sự. Các cầu thủ đã phải rất nỗ lực để vượt qua nỗi đau mất mát mới có thể duy trì việc tập luyện và thi đấu.

Ban huấn luyện treo áo của 2 cầu thủ đã khuất, tránh bị ướt bởi cơn mưa bất chợt (Ảnh: YS).

Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản, hay còn gọi là giải vô địch mùa đông diễn ra từ ngày 28/12 năm nay đến 12/1/2026. Đặc sản của giải đấu không chỉ nằm ở những bóng hồng trên khán đài hay những giọt nước mắt dưới sân, mà còn ở thể thức thi đấu cực kỳ đặc thù, đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải có sự tính toán chiến thuật và tâm lý vững vàng.

Thời gian thi đấu sẽ chỉ có 80 phút ở các trận vòng loại đến tứ kết, nếu hòa sẽ không có hiệp phụ mà đá luân lưu. Bán kết thi đấu 90 phút ở hai hiệp chính và cũng không có hiệp phụ.

Trận chung kết thi đấu 90 phút ở hai hiệp chính, nếu hòa đá 20 phút hai hiệp phụ để phân định thắng thua rồi mới tới luân lưu.