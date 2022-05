Hai cầu thủ Man Utd suýt choảng nhau, nội bộ thêm loạn

Tờ The Sun tiết lộ, trong buổi tập mới đây của Man Utd, hai cầu thủ (không tiết lộ danh tính) đã lao vào ăn thua đủ ngay trên sân tập. Rất may, sau đó, những thành viên của CLB đã can thiệp kịp thời để ngăn cho điều đáng tiếc xảy ra.

Nội bộ Man Utd ngày một loạn hơn (ảnh: Getty).

Điều đáng nói, trước đó, HLV Rangnick đã cho toàn đội nghỉ một ngày sau thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước Brighton. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không giúp những cầu thủ Man Utd có tâm trạng tốt hơn.

Việc liên tục trải qua tâm lý nặng nề trong thời gian qua được xem là nguyên nhân khiến cho hai cầu thủ Man Utd không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân và phải giải quyết với nhau bằng nắm đấm.

Man Utd đang trải qua tháng thi đấu tồi tệ. Trong 5 trận đấu gần nhất, Quỷ đỏ chỉ thắng được 1 trận nhưng phải chịu tới 3 thất bại. Đáng chú ý, cả ba thất bại của Man Utd đều với tỷ số rất đậm trước Liverpool (0-4), Arsenal (1-3) và Brighton (0-4).

Man Utd trải qua mùa giải vô cùng tồi tệ (ảnh: Getty).

Với thành tích tệ hại như vậy, Man Utd không còn cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. Họ đang có 58 điểm sau 37 trận và đang kém vị trí thứ 4 của Arsenal 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Hiện tại, Man Utd chỉ còn đúng một trận đấu nữa là kết thúc mùa giải trước Crystal Palace vào ngày 22/5. Nhiều khả năng, HLV Rangnick sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ của CLB tham dự trận đấu này.

Trong những ngày qua, chiến lược gia người Đức đã triệu tập bộ ba sao trẻ Alvaro Fernandez, Shola Shoretire và Teden Mengi tham gia tập luyện cùng đội một. Trong số ba cầu thủ kể trên, chỉ có Fernandez vẫn chưa có cơ hội ra mắt CLB. Dù vậy, ở mùa giải này, anh đang thi đấu rất tốt cho đội U23.

Trong khi đó, Shola Shoretire đã có 4 lần ra sân cho Man Utd và từng tham dự cúp châu Âu trong màu áo Real Sociedad ở mùa giải trước. Trong khi đó, Teden Mengi cũng có hai trận khoác áo Man Utd.