HLV Guardiola: “Thua Arsenal, Man City coi như hết cửa vô địch”

Phát biểu trước trận đại chiến tối nay (22h30, 19/4), HLV Guardiola cảnh báo, nếu Man City thất bại trước Arsenal, cuộc đua gần như sẽ khép lại. “Rõ ràng, nếu chúng tôi thua thì mọi chuyện coi như kết thúc. Nhưng phía trước vẫn còn các trận đấu và chúng tôi phải chiến đấu đến cùng”, Guardiola nói.

Hiện khoảng cách giữa hai đội đã được rút ngắn xuống còn 6 điểm sau khi Arsenal bất ngờ thua Bournemouth, trong khi Man City thắng đậm Chelsea ở vòng đấu trước. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad vẫn còn một trận chưa đấu, giúp họ nắm lợi thế nhất định trong cuộc bám đuổi.

Dù Man City đã đánh bại Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh tháng trước, Guardiola vẫn dành sự tôn trọng lớn cho "Pháo thủ". Ông nhấn mạnh rằng Arsenal, đội bóng đã lọt vào bán kết Champions League mà không thua trận nào, không thể bị đánh giá thấp.

"Có thể họ không ở phong độ tốt nhất, nhưng họ là đội bóng Anh duy nhất còn tham dự Champions League và họ là đội mạnh nhất cho đến nay. Chúng tôi muốn thách thức họ", Guardiola nói.

HLV người Tây Ban Nha cũng tin rằng cuộc đua giành danh hiệu vẫn có thể gặp nhiều bất ngờ, bất kể kết quả trận đấu cuối tuần này. "Vẫn còn những trận đấu phía trước. Thực tế là chúng ta còn 7 trận đấu nữa ở Ngoại hạng Anh và đó là thời điểm quyết định", ông cho biết.

HLV Guardiola kêu gọi các cầu thủ giữ vững sự tập trung và tránh bị phân tâm bởi cảm xúc: "Hôm nay tôi đã nói với các cầu thủ rằng, đây chỉ là một trận đấu bóng đá và chúng ta phải tiếp cận nó như một trận đấu bóng đá. Nếu các bạn bị phân tâm bởi cảm xúc, đó là cách các bạn mất tập trung. Mục tiêu là thi đấu tốt và đó chính xác là những gì các bạn phải làm, cùng với tất cả các khía cạnh cần thiết để thách thức một đội bóng như Arsenal. Tinh thần đang rất tốt, chúng tôi đã sẵn sàng."

Về tình hình lực lượng, Ruben Dias vẫn chưa thể ra sân. Tuy nhiên, Nico O'Reilly, người từng gây lo ngại về chấn thương gân kheo, đã được xác nhận đủ điều kiện thi đấu.

Arsenal đang nỗ lực giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04, họ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về lối chơi thực dụng và quá phụ thuộc vào các tình huống cố định. HLV Guardiola đã lên tiếng bảo vệ đối thủ: "Mọi người quá khắt khe. Từ giới truyền thông, người hâm mộ, tất cả mọi người. Tôi thích quan sát họ. Tôi học được rất nhiều điều. Điều mọi người muốn là chiến thắng và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình".

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh động lực lớn của “Pháo thủ”, đó là cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ. “22 năm không vô địch là yếu tố rất quan trọng. Tôi hiểu cảm giác đó. Danh hiệu đầu tiên luôn rất đặc biệt, và chúng tôi không thể xem nhẹ điều này”, Guardiola nói.

Man City sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng khi chỉ thua một trận trong 15 trận đấu ở giải Ngoại hạng mùa này, họ đã chấm dứt hy vọng giành cú ăn bốn của Arsenal cách đây bốn tuần khi cú đúp của O'Reilly giúp họ giành chiến thắng 2-0 tại Wembley.

Tuy nhiên, Guardiola dự đoán sẽ có những điều chỉnh chiến thuật từ người trợ lý cũ và hiện là huấn luyện viên của Arsenal, Mikel Arteta. "Nếu chúng tôi chơi như ở Wembely và họ cũng thể hiện như vậy, chúng tôi sẽ thắng. Tuy nhiên, tôi hiểu Mikel một chút, họ sẽ điều chỉnh một số thứ và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi năm họ lại càng tiến bộ hơn. Mùa giải trước Liverpool thi đấu xuất sắc nhưng mùa giải trước nữa và mùa giải này, Arsenal mới là ứng cử viên nặng ký nhất”, Guardiola nói thêm.