Siêu máy tính dự đoán cuộc đua vô địch của Man City và Arsenal

Trong trận đấu quyết định ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Man City trong trận đấu trên sân Emirates. Với kết quả này, Arsenal đang đối diện với nguy cơ mất ngôi đầu bảng với tay Man City.

Siêu máy tính Opta dự đoán về cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City (Ảnh: Opta).

Hiện tại, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 70 điểm nhưng chỉ còn hơn Man City 3 điểm và thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Nếu Man “xanh” giành chiến thắng trong trận đá bù, nhiều khả năng họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn tin tưởng vào khả năng Arsenal giành chức vô địch mùa giải này. Trước trận gặp Man City, Arsenal có 85,2% khả năng đăng quang. Con số đó của Man City chỉ là 14,8%.

Sau khi thất bại trên sân Etihad vừa qua, Arsenal vẫn còn 73% cơ hội giành chức vô địch. Trong khi đó, cơ hội lên ngôi của Man City tăng lên 27%.

Theo đánh giá của Opta, Arsenal có lịch thi đấu thuận lợi hơn với Man City trong những vòng đấu cuối cùng. Ở vòng đấu tới, “Pháo thủ” sẽ đối đầu với Newcastle. Sau đó, họ chỉ đụng độ với những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng như Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace.

Lịch thi đấu những vòng đấu còn lại của Arsenal và Man City (Ảnh: Sky Sports).

Trong khi đó, Man City phải đối đầu với ba đội bóng đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu là Everton, Bournemouth và Aston Villa. Còn lại, họ sẽ chạm trán với Burnley, Brentford và Crystal Palace.

Theo quy định của ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, trong trường hợp các CLB có bằng điểm, yếu tố đầu tiên được xét tới là hiệu số bàn thắng bại. Do đó, Arsenal và Man City sẽ phải đua tranh ghi thật nhiều bàn trong những vòng đấu cuối cùng. Đây là thời điểm giải đấu cao nhất nước Anh hấp dẫn hơn bao giờ hết.