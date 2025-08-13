Hà Nội FC đặt mục tiêu cao nhất ở V-League, Tuấn Hải nói điều đặc biệt

Lễ xuất quân mùa giới mới của Hà Nội FC diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều khách mời cấp cao như ông General Khiev Sameth - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Lễ xuất quân của Hà Nội FC diễn ra vào sáng 13/8 tại Hà Nội (Ảnh: Xuân Anh).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hà Nội FC, ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ, 20 năm qua, Hà Nội FC đã cùng người hâm mộ viết nên câu chuyện tự hào với những chức vô địch, những trận cầu đáng nhớ và tình yêu bền bỉ dành cho bóng đá Thủ đô. Mùa giải mới, CLB không chỉ hướng tới kết quả tốt nhất mà còn quyết tâm tạo dấu ấn sâu đậm trong trái tim người hâm mộ.

Đây là mùa giải đặc biệt - mùa của “ký ức và khát vọng” - khi Hà Nội FC vừa nhìn lại chặng đường gần hai thập kỷ, vừa đối mặt với thách thức cạnh tranh ở V-League.

Để chuẩn bị, đội bóng đã bổ sung các tân binh chất lượng như tiền vệ tấn công Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ phòng ngự Willian Maranhao. Họ sẽ sát cánh cùng dàn trụ cột giàu kinh nghiệm gồm Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh…

HLV trưởng Makoto Teguramori khẳng định: “Trong thời gian chuẩn bị vừa qua, toàn đội đã làm việc chăm chỉ, từng cầu thủ đều thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng, mặc dù bóng đá luôn ẩn chứa những thử thách, nhưng tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và khát khao chiến thắng sẽ là chìa khóa để CLB bóng đá Hà Nội có thể giành được kết quả tốt nhất ở mùa giải sắp tới”.

Tuấn Hải vẫn là tiền đạo chủ lực của Hà Nội FC mùa giải tới (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Kể từ khi thành lập năm 2006, Hà Nội FC đã trở thành một trong những CLB giàu thành tích nhất Việt Nam: 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia, 5 Siêu Cúp Quốc gia và nhiều lần góp mặt ở AFC Champions League, AFC Cup.

Trong buổi lễ xuất quân, tiền đạo Phạm Tuấn Hải chia sẻ: “Tôi vẫn muốn xuất ngoại phát triển sự nghiệp. Tôi đã trình bày nguyện vọng với ban lãnh đạo CLB về việc đã nhận được lời đề nghị từ một đội bóng đến từ Latvia (châu Âu). Dù vậy, thời gian tương đối gấp rút, khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chuẩn bị đóng cửa.

Tôi có trao đổi nguyện vọng ra nước ngoài thi đấu và được ban lãnh đạo CLB Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm đội bóng, các vấn đề liên quan để tôi có chuyến đi du học đạt kết quả tốt nhất. Tôi biết bản thân mình ở đâu và không phải hối tiếc với sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên trước mắt, mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng Hà Nội FC vô địch V-League mùa giải tới”.

Hà Nội FC ra mắt 3 mẫu áo đấu ở V-League năm nay (Ảnh: Xuân Anh).

Mùa giải 2025-26, Hà Nội FC cũng ra mắt 3 mẫu áo đấu mới, mang thông điệp xuyên suốt “Quá khứ - Hiện tại - Tương lai”. Trong đó áo sân nhà màu tím truyền thống, gắn bó từ năm 2016, kết hợp họa tiết hoa cách điệu và mắt xích tạo từ tên viết tắt của CLB, tượng trưng cho sự bền chặt trong 20 năm qua.

Áo sân khách màu vàng, cùng logo từ mùa 2009, gợi nhớ hành trình lịch sử và truyền thống của đội bóng, là lời nhắc nhở thế hệ kế cận trân trọng di sản. Áo thứ ba màu trắng, thiết kế tối giản với biểu tượng Khuê Văn Các cách điệu, thể hiện sự năng động và tinh thần đổi mới để hòa nhịp với xu hướng bóng đá thế giới.

Cùng với lễ xuất quân, Hà Nội FC chính thức khai trương Hà Nội FC Store - cửa hàng phân phối vật phẩm lưu niệm chính hãng tại khán đài A, SVĐ Hàng Đẫy. Đây là dự án được ấp ủ trong thời gian dài, hướng tới việc mang lại không gian mua sắm và trải nghiệm riêng cho người hâm mộ.

Chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang (Ảnh: Xuân Anh).

Tại đây, người hâm mộ có thể tìm thấy áo đấu chính thức, áo di chuyển, đồ lưu niệm, phụ kiện và các ấn phẩm kỷ niệm gắn với hình ảnh CLB. Không chỉ là điểm bán hàng, Hà Nội FC Store còn được định hướng trở thành nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, ký tặng, ra mắt mẫu áo mới, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa cầu thủ và người hâm mộ.