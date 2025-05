HLV Polking cam kết tạo điều kiện cho cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam

So với các đội bóng ở V-League, CLB Công an Hà Nội phải đá bù 2 trận gặp Bình Dương và Bình Định. Theo lịch thi đấu, nhanh nhất phải tới ngày 4/6 nhóm cầu thủ đội bóng ngành công an mới có thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam.

HLV Polking thừa nhận các cầu thủ CLB Công an Hà Nội sa sút về thể lực (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy, HLV Polking cho biết ông sẽ để các trụ cột của CLB Công an Hà Nội được nghỉ ngơi một cách hợp lý trong những trận đấu tới, nhằm đảm bảo sức lực cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi vẫn còn mục tiêu vào top 3 V-League và tranh Cúp Quốc gia. Dù vậy, tôi hoàn toàn mong muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam trước trận đấu rất khó khăn gặp Malaysia", HLV Polking khẳng định.

Ở đợt tập trung sắp tới, Công an Hà Nội đóng góp 4 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Filip, Việt Anh, Quang Vinh và Quang Hải. HLV Polking cho biết ông sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và xoay tua lực lượng khi tạo điều kiện cho các trụ cột lên đội tuyển.

Đánh giá về trận thua Hà Nội FC tối 26/5 tại vòng 24 LPBank V-League 2024-25, HLV Polking nói: "CLB Công an Hà Nội mệt mỏi sau trận đấu kéo dài 120 phút trong trận chung kết lượt về Cúp CLB Đông Nam Á với Buriram. Không chỉ thể lực mà tinh thần các cầu thủ cũng đi xuống. Đó là trận đấu mà chúng tôi rất thất vọng về kết quả.

Hà Nội FC chơi quyết tâm, mạnh mẽ, giành chiến thắng ở những tình huống tranh chấp. Sau khi bị thẻ đỏ, họ đã chuyển sang chơi phòng ngự phản công rất hay và có bàn thắng. Xin chúc mừng Hà Nội FC".

Trong khi đó, dù chơi thiếu người nhưng Hà Nội FC vẫn đánh bại CLB Công an Hà Nội 2-0. Với kết quả này, Hà Nội FC kém Nam Định 5 điểm, vẫn còn cơ hội vô địch khi giải đấu còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.

Hà Nội FC nuôi hy vọng vô địch V-League 2024-25 sau trận thắng CLB Công an Hà Nội 2-0 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Nếu thua trận này, cuộc đua vô địch kết thúc. Trận đấu rất quan trọng và chúng tôi giành chiến thắng. Vai trò của chúng tôi là giữ lại cuộc đua vô địch. Chiến thắng này mang lại cơ hội cho Hà Nội FC.

Sau khi Xuân Mạnh nhận thẻ đỏ, chúng tôi làm hết sức để kiểm soát trận đấu. Khi thiếu người, chúng tôi làm tốt mặt trận phòng ngự, có những cơ hội phản công và ghi được bàn thắng. Việc thiếu Xuân Mạnh thì các cầu thủ khác khỏa lấp được khoảng trống", HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC đánh giá.

Ngày 28/5, đội Các ngôi sao Đông Nam Á có trận giao hữu với Man Utd tại Malaysia. HLV Makoto Teguramori nhắn nhủ hai học trò của mình là Duy Mạnh và Hai Long: "Đây là cơ hội để các bạn tiếp cận bóng đá thế giới, hi vọng họ học hỏi được nhiều để giúp ích cho bóng đá Việt Nam".