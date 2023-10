Golf thủ Hàn Quốc bị cấm thi đấu vì lý do hy hữu

Hôm qua (11/10, theo giờ Mỹ), cơ quan điều hành của PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu thế giới, có tính chất tương tự như hệ thống các giải Masters trong môn quần vợt) ra thông báo cấm thi đấu đối với Byeong Hun An (Hàn Quốc). Lệnh cấm có thời hạn 3 tháng.

Byeong Hun An bị treo giò 3 tháng vì dương tính với chất kích thích có trong thuốc ho mà anh ấy đang sử dụng (Ảnh: Getty).

Lý do khiến Byeong Hun An bị cấm thi đấu vì anh dương tính với doping (chất kích thích), chất được phát hiện có trong thuốc ho mà Byeong Hun An đang sử dụng. Loại thuốc ho này cũng không được kê đơn tại quê nhà Hàn Quốc của Byeong Hun An.

Thông báo chính thức của PGA Tour có đoạn: "Lệnh cấm sẽ được tính từ ngày 31/8. Byeong Hun An sẽ được thi đấu trở lại trên PGA Tour từ ngày 1/12".

Byeong Hun An hiện xếp thứ 53 thế giới (Ảnh: Getty).

Byeong Hun An năm nay 32 tuổi, chưa từng giành bất cứ danh hiệu nào trên PGA Tour. Thành tích tốt nhất mà tay golf người Hàn Quốc có được trên hệ thống này là Á quân giải Wyndham Championship hồi tháng 8, đứng thứ 3 tại Genesis Scottish Open trong năm nay và đứng thứ 4 tại Fortinet Champhionship năm ngoái.

Byeong Hun An từng vô địch BMW PGA Championship 2015, nhưng giải đấu này thuộc hệ thống DP World Tour (trước gọi là European Tour), một hệ thống mang tính chất cạnh tranh với PGA Tour.

Byeong Hun An hiện xếp thứ 53 thế giới, anh đã kiếm được 13 triệu USD (khoảng 318 tỷ đồng) trong sự nghiệp thi đấu nhà nghề.