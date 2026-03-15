Gieo sầu cho Everton, ngôi sao trẻ Arsenal phá kỷ lục Premier League

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Tưởng chừng như Arsenal sẽ phải nhận một trận hòa đáng thất vọng khi tiếp đón Everton trên sân nhà Emirates ở trận đấu thuộc vòng 30 Premier League diễn ra vào rạng sáng 15/3 (giờ Việt Nam), nhưng cục diện trận đấu đã thay đổi kể từ khi huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta quyết định tung Max Dowman (cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hale End) vào sân ở phút 75.

Chính Dowman là người thực hiện đường chuyền dẫn đến việc cầu thủ dự bị Viktor Gyokeres ghi bàn mở tỷ số ở phút 89. Quả tạt bóng từ cánh phải của chân sút sinh năm 2009 được Piero Hincapie đón lấy, trước khi bóng được căng ngang và Gyokeres dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ở khoảng cách gần.

Max Dowman đột phá từ sân nhà ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Everton (Ảnh: Getty).

Everton đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối, và đội bóng này được hưởng một quả phạt góc ở những phút bù giờ cuối cùng. Thủ môn Jordan Pickford đã rời khung thành để lên tham gia tấn công, nhưng Arsenal đã kịp thời phá bóng ra xa, với Dowman dẫn đầu pha phản công nhanh từ rìa khu vực cấm địa.

Cầu thủ trẻ này đã khéo léo vượt qua Vitalii Mykolenko, trước khi thực hiện pha rê bóng ngoạn mục qua Kieran Dewsbury-Hall ở giữa sân, khiến ngôi sao của Everton ngã xuống đất. Và từ đó, Dowman dốc bóng một mạch vào vòng cấm trước khi dứt điểm vào lưới trống, tạo nên những cảnh ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài đội chủ nhà.

Bàn thắng này giúp Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi và 73 ngày (kỷ lục trước đó do James Vaughan của Everton nắm giữ khi ghi bàn ở tuổi 16 và 270 ngày trong trận đấu với Crystal Palace vào tháng 4/2005).

Dowman cũng trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Arsenal, phá kỷ lục trước đó do Cesc Fabregas nắm giữ, khi cầu thủ người Tây Ban Nha lúc đấy mới 16 tuổi và 212 ngày khi anh ghi bàn vào lưới Wolves trong trận đấu thuộc Cúp Liên đoàn Anh vào tháng 12/2003.

Arsenal tiến sát ngôi vương Premier League khi bỏ xa đội xếp thứ 2 là Man City lên tới 9 điểm sau 30 vòng đấu (Ảnh: Getty).

Bàn thắng của Dowman đồng nghĩa với việc anh ấy đã góp phần tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho Arsenal. Cả hai bàn thắng của "Pháo thủ" vào lưới Everton đều được ghi từ các cầu thủ dự bị, đồng nghĩa đội chủ sân Emirates đã ghi được 22 bàn thắng nhờ các cầu thủ dự bị trong mùa giải này, nhiều nhất trong lịch sử của mình.

Chiến thắng của Arsenal đã giúp họ nới rộng khoảng cách ngôi đầu so với Man City lên 9 điểm sau khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola bị West Ham cầm hoà 1-1 trên sân Olympic. Tuy nhiên Man City vẫn thi đấu ít hơn Arsenal một trận và cả hai sẽ đối đầu với nhau trên sân Etihad vào tháng tới.