Chelsea thua Newcastle ngay tại Stamford Bridge, Man Utd vơi áp lực

Chelsea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 0-1 trước Newcastle United ngay tại Stamford Bridge, đánh dấu trận thắng thứ 1 trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến cuộc đua vào top 5 ngày càng trở nên "chất lượng thấp" hơn bao giờ hết.

Ngay từ những phút đầu, Chelsea đã tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Từ quả tạt của Alejandro Garnacho, Lewis Hall đã kịp thời phá bóng trước khi Joao Pedro có thể dứt điểm cận thành. Sau đó, Wesley Fofana suýt chút nữa mở tỷ số với cú đánh đầu chệch cột dọc. Garnacho và Cole Palmer cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong 15 phút đầu trận.

Các cầu thủ Newcastle ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, bàn thắng lại đến theo kịch bản bất ngờ. Joe Willock tận dụng hàng thủ Chelsea dâng cao lộn xộn, thoát xuống và chuyền ngang cho Anthony Gordon dễ dàng đệm bóng vào lưới, mở tỷ số cho Newcastle. Fofana sau đó tiếp tục gặp rắc rối khi phạm lỗi với Gordon trong pha đối mặt khung thành, nhưng may mắn thoát thẻ đỏ sau khi VAR kiểm tra. VAR một lần nữa đứng về phía đội chủ nhà cuối hiệp một khi không yêu cầu trọng tài Paul Tierney xem lại màn hình, dù Reece James dường như đã kéo ngã Malick Thiaw trong vòng cấm.

Bước sang hiệp hai, HLV Liam Rosenior tung Liam Delap vào sân và cầu thủ này suýt chút nữa tạo ra khác biệt khi buộc thủ môn Aaron Ramsdale phải có pha cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng trở lại nhịp quen thuộc: Newcastle phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Một đường chuyền thiếu chính xác của Robert Sánchez suýt khiến Chelsea trả giá, nhưng Fofana đã phần nào chuộc lỗi bằng pha tắc bóng mạnh mẽ với Gordon.

Newcastle khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Getty).

Cán cân VAR sau đó nghiêng về phía "Chích chòe" khi Nick Woltemade dường như phạm lỗi với Palmer trong vòng cấm, nhưng trọng tài vẫn bỏ qua. Dù Chelsea liên tục gây sức ép, họ vẫn không thể tìm được đường vào khung thành. Delap suýt gỡ hòa ở phút 85 với cú đánh đầu lái bóng đi chệch cột dọc, trước khi cú đá phạt ở thời gian bù giờ của James dội cột. Tuy vậy, đội khách vẫn giữ được chiến thắng.

Với trận thua này, Chelsea chỉ thắng 2 trong 8 trận sân nhà mùa này trước các đội bắt đầu vòng đấu ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với Aston Villa và Man Utd ở phía trên. Trong khi đó, đội bóng của HLV Eddie Howe vươn lên vị trí thứ 9, chỉ còn kém chính Chelsea 6 điểm.