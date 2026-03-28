Giành chiến thắng đậm, Indonesia tiếp tục tăng hạng FIFA

Trong trận đấu ở giải FIFA Series vào tối 27/3, Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Saint Kitts & Nevis trên sân nhà. Trong hiệp 1, đội bóng xứ vạn đảo đã sớm chiếm lợi thế khi dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Beckham Putra. Sang hiệp 2, Romeny và Zijlstra đã ghi hai bàn, để mang về chiến thắng cho Indonesia.

Indonesia giành chiến thắng 4-0 trước Saint Kitts & Nevis (Ảnh: Bola).

Với kết quả này, Indonesia sẽ đối đầu với Bulgaria trong trận chung kết giải FIFA Series được tổ chức trên sân nhà. Đây là giải đấu được FIFA tổ chức trên khắp thế giới, dành cho các đội bóng trên tất cả châu lục.

Chiến thắng trước đội bóng xếp thứ 154 thế giới đã giúp Indonesia tăng thêm 3,96 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ đó, Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) tăng một bậc lên xếp thứ 120 thế giới.

Vào tháng trước, Indonesia xếp thứ 122 thế giới. Họ được tăng một bậc sau khi Malaysia bị xử thua trước tuyển Việt Nam và Malaysia (tụt 14 bậc). Giờ đây, đội bóng của HLV John Herdman tiếp tục tăng thêm một bậc.

Indonesia vươn lên xếp thứ 120 trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FIFA).

HLV người Canada mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia vào tháng 1. Ngay trong trận đấu đầu tiên, ông đã giúp Garuda giành chiến thắng tưng bừng. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Bulgaria (thứ 85 thế giới), Indonesia có thể tạo ra cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không hề đơn giản khi Bulgaria có trình độ trung bình ở châu Âu.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV John Herdman và đội tuyển Indonesia trong năm nay là giành chức vô địch ở hai giải đấu tại Đông Nam Á là AFF Cup (tháng 7-8), FIFA ASEAN Cup (tháng 9-10). Trong quá khứ, đội bóng xứ vạn đảo chưa từng vô địch giải bóng đá Đông Nam Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA khi đứng thứ 96 thế giới. Tiếp theo là đội tuyển Việt Nam (thứ 103), Indonesia (thứ 120), Malaysia (thứ 135), Philippines (thứ 136).