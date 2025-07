"Giải pickleball báo Dân trí có ý nghĩa nhân văn to lớn"

"Đây là một sự kiện thể thao rất có ý nghĩa. Tôi cho rằng giải đấu dù chưa khởi tranh nhưng đã thành công trong lòng bạn đọc", ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng bày tỏ trước thềm giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" sẽ chính thức khởi tranh vào 8h sáng mai (ngày 5/7).

Ông Luân Chiến Công phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND huyện Hòa An cũ, nay là xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: NVCC).

Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" do báo Dân trí và Công ty cổ phần diễn đàn thể thao pickleball Việt Nam (PICKFAIR) đồng tổ chức sẽ diễn ra trên cụm sân Đại Kim Pickleball Complex (Hoàng Mai, Hà Nội), phía sau Đại học Thăng Long trong hai ngày 5/7 và 6/7.

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị là tặng phẩm của các nhà tài trợ. Điều đặc biệt là toàn bộ lệ phí thu được từ VĐV được ban tổ chức (BTC) dùng để hỗ trợ xây 5 ngôi nhà nhân ái tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Báo Dân trí đã chính thức khởi công xây dựng 5 ngôi nhà nhân ái ở xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng từ nguồn kinh phí đóng góp của các VĐV tham dự giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mặc dù giải đấu chưa diễn ra, nhưng để giúp các hộ dân sớm có ngôi nhà vững chắc trước khi mùa mưa bão sắp đến, báo Dân trí đã thực hiện khởi công xây dựng 5 ngôi nhà nhân ái nói trên vào ngày 28/6 vừa qua trước sự chứng kiến của chính quyền và nhân dân địa phương.

"Chính vì vậy tôi đánh giá rất cao giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới ". Đây không chỉ là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập báo Dân trí, không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần mà nó còn mang lại ý nghĩa nhân văn rất lớn lao.

Thông qua hoạt động này, báo Dân trí không chỉ tạo sân chơi, tạo sự đoàn kết, gắn kết giữa báo, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ trí thức, bạn đọc ở mọi miền đất nước mà còn cho thấy mọi người đều chung một chí hướng, hướng về bà con đồng bào các dân tộc còn có nhiều khó khăn, neo đơn, những người yếu thế trong xã hội, từ đó chung tay, góp sức để không còn ai bị bỏ lại phía sau", ông Luân Chiến Công bày tỏ.

Tân Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cũng cho rằng những ngôi nhà mới, khang trang vừa được khởi công trên địa bàn được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của báo Dân trí và bạn đọc trên cả nước chính là sự động viên vô cùng to lớn, là động lực để các đối tượng yếu thế vững tin vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, càng nỗ lực hơn để ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" thu hút gần 600 VĐV tham dự (Ảnh: Quyết Thắng).

"Giải đấu có quy mô rất lớn, điều đó khẳng định rõ quá trình phát triển, vị thế, phương châm hoạt động của Dân trí, khẳng định những việc làm rất có ý nghĩa, nhân văn của Ban Biên tập và các phóng viên trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, từ đó tạo sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng xã hội, góp phần tích cực tiếp tục xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tôi kỳ vọng Dân trí cùng với các đơn vị khác sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các sự kiện có ý nghĩa như thế này để tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhân văn, qua đó, gắn kết các mối quan hệ, tạo thêm nhiều nguồn lực về vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt lãnh đạo, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Hòa An, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ to lớn của các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập, các phòng, ban, đội ngũ phóng viên, các tấm lòng hảo tâm và bạn đọc trên cả nước đã giúp cho Hòa An hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, giúp cho nhân dân Hòa An có được những căn nhà khang trang, giàu lòng nhân ái", ông Luân Chiến Công chốt lại.

