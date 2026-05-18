Giá vé đắt đỏ, khách sạn mùa World Cup nguy cơ ế phòng

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup 2026 khởi tranh, những con số đặt phòng ban đầu cho thấy ngành công nghiệp khách sạn có thể đã đánh giá quá cao số lượng người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để theo dõi trực tiếp các trận đấu.

Bất chấp sự chú ý đổ dồn vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với 48 đội tham gia - được mở rộng lên đến 104 trận đấu trải rộng khắp 16 thành phố - tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại một số địa điểm đăng cai đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar.

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có tới 48 đội tuyển tranh tài với 104 trận đấu diễn ra ở 3 quốc gia (Ảnh: Lighhouse).

Một số thành phố vẫn được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu cao. Thành phố Mexico, Monterrey, Dallas và San Francisco đều ghi nhận số lượng đặt phòng khá khả quan, theo tờ The UK Times.

Tuy nhiên các khách sạn ở Vancouver (Canada) chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 39% vào những ngày diễn ra trận đấu, giảm so với 53% cùng kỳ năm ngoái. Tại Boston (Mỹ) - nơi đội tuyển Na Uy sẽ đối đầu với Iraq vào ngày 16/6 - tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn dao động quanh mức 32%, chỉ đạt tỷ lệ 44% so với một năm trước.

Ngay cả cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco ở bang New Jersey (Mỹ) gần đó cũng không mang lại sự khởi sắc như kỳ vọng cho các khách sạn ở thành phố New York. Tỷ lệ lấp đầy phòng vào ngày 13/6 chỉ đạt khoảng 31%, giảm mạnh so với mức 43% của năm ngoái.

Theo một báo cáo gần đây khác từ Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Hoa Kỳ, cơn sốt vàng đầu mùa World Cup có thể chỉ là ảo ảnh hơn là nguồn thu thực sự.

Trong một cuộc khảo sát các chủ khách sạn trên 11 thị trường chính - bao gồm New York, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle - 80% cho biết lượng đặt phòng khách sạn đang thấp hơn so với dự báo ban đầu.

Khoảng hai phần ba các nhà điều hành khách sạn ở thành phố New York báo cáo lượng đặt phòng thấp hơn dự kiến, trong khi gần 80% khách sạn tại các thị trường như Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle cho biết họ đang hoạt động thấp hơn so với nhu cầu mùa hè thông thường.

Chỉ khoảng 25% đến 30% thị trường ghi nhận được sự tăng trưởng lượng người đặt phòng khách sạn đáng kể nhờ giải đấu, chủ yếu là những thị trường có lượng khách du lịch giải trí ổn định hoặc có các khu trại huấn luyện của các đội tuyển đã được xác nhận.

Trong khi đó có khoảng 65% đến 70% số người được hỏi cho rằng các rào cản về visa và những lo ngại về địa chính trị là nguyên nhân họ không mặn mà đặt phòng khách sạn để xem giải đấu. Rất nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ lo ngại về giá vé cao và tình trạng nâng giá vé ở "chợ đen", cũng như chi phí đi lại liên quan đến việc tham dự các trận đấu.

Theo báo cáo, vẫn còn một số vé xem World Cup 2026 đang được bán, tuy nhiên giá vẫn ở mức cao, cao nhất là 4.105 USD (hơn 108 triệu đồng) cho trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 và được tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ. 11 thành phố trên khắp nước Mỹ, bao gồm Atlanta, Boston, Dallas, Miami và nhiều thành phố khác sẽ đăng cai các trận đấu trong mùa hè này.