Cầu thủ lỡ hẹn với World Cup 2026 vì… bố bắt ở nhà

Trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Tunisia tham dự World Cup, HLV Sabri Lamouchi đã quyết định triệu tập cầu thủ 19 tuổi Louey Ben Farhat, người đang thi đấu ở giải hạng 2 Đức cho CLB Karlsruher.

Thế nhưng, trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Tunisia tham dự World Cup 2026 được công bố vào hôm qua, tài năng trẻ Louey Ben Farhat lại không góp mặt.

Trong buổi họp báo, HLV Sabri Lamouchi khẳng định việc gạch tên Louey Ben Farhat không nằm ở vấn đề chuyên môn. Thay vào đó, ông đã nhận được cuộc gọi từ cha của cầu thủ này. Trong đó, người cha cảm thấy Louey Ben Farhat còn quá trẻ và chưa sẵn sàng đại diện cho đội tuyển Tunisia ở kỳ World Cup.

Đáng chú ý, trước đó, tiền đạo này từng ra sân cho đội tuyển Tunisia trong hai trận giao hữu trong đợt tập trung vào tháng 3.

HLV Sabri Lamouchi chia sẻ: “Sáng nay, tôi nhận được cuộc gọi từ bố của Louey Ben Farhat. Ông ấy xin cho con trai rút lui khỏi đội tuyển Tunisia vì cậu ấy còn quá trẻ. Tôi thực sự sốc. Ngay lập tức, tôi đã gọi điện cho Louey Ben Farhat nhưng cậu ấy không nghe máy. Tôi gọi lại cho bố cậu ấy, ông ấy cũng không nghe máy. Thật là thiếu tôn trọng. Tôi hy vọng vụ việc này sẽ khép lại”.

Dù sao, HLV Sabri Lamouchi vẫn triệu tập nhiều gương mặt sáng giá của Tunisia tham dự World Cup 2026. Có thể kể đến một vài gương mặt như Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Frankfurt) và đặc biệt là Rani Khedira, em trai của tiền vệ người Đức Sami Khedira.

Ở World Cup 2026, Tunisia sẽ nằm chung bảng với Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển. Họ sẽ thi đấu trận ra quân gặp Thụy Điển vào ngày 14/6.