Son Heung Min lần thứ 4 dự World Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 vào chiều 16/5 tại Seoul. HLV Hong Myung Bo tiếp tục đặt niềm tin vào nhiều ngôi sao đang hoặc từng thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min, Kim Min Jae hay Lee Kang In.

Tiền đạo CLB Los Angeles FC, Son Heung Min vẫn là cái tên nổi bật nhất trong đội hình Hàn Quốc. Tiền đạo sinh năm 1992 sẽ giữ vai trò đội trưởng trong chiến dịch World Cup lần này. Đây cũng là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp của cựu ngôi sao Tottenham sau các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022.

Bên cạnh Son Heung Min, Hàn Quốc còn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại châu Âu như trung vệ Kim Min Jae của Bayern Munich, tiền vệ Lee Kang In của PSG, Lee Jae Sung của Mainz 05 hay Hwang Hee Chan thuộc biên chế Wolves.

Hậu vệ mang hai dòng máu Đức - Hàn hiện chơi cho Borussia Monchengladbach, Jens Castrop trở thành cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng Mexico, Nam Phi và CH Séc. Đội bóng xứ kim chi sẽ đá trận mở màn gặp CH Séc ngày 11/6 tại sân Estadio Akron (Mexico). Sau đó, họ lần lượt chạm trán Mexico vào ngày 18/6 và Nam Phi ngày 24/6.

Trước khi bước vào World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc dự kiến đá giao hữu với Trinidad & Tobago ngày 31/5 và El Salvador ngày 4/6 nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Ở World Cup 2022, Hàn Quốc tiến vào vòng 1/8 và dừng bước sau trận thua Brazil.