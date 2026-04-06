Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar tại giải vô địch Đông Nam Á

Myanmar là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Họ chịu khó đeo bám, thậm chí đá “rát” trước đội tuyển futsal Việt Nam. Đấy chính là lý do khiến cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) gặp không ít khó khăn trong trận đấu diễn ra tối nay (6/4), tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Sau nhiều nỗ lực, mãi đến phút 12 (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), đội tuyển futsal Việt Nam mới mở được tỷ số.

Trong pha bóng này, Trần Thái Huy đi bóng bên cánh phải, trước khi anh chuyền bóng chính xác vào giữa cho Nhan Gia Hưng đệm bóng ghi bàn, giúp đội tuyển futsal Việt Nam dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng dẫn trước sau hiệp một, đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu dễ dàng hơn trong hiệp hai. Phút 22, chúng ta có bàn thắng thứ nhì. Lần này, Minh Quang chuyền bóng cho Đa Hải, trước khi Đa Hải dứt điểm đầy uy lực, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi.

Chỉ vài chục giây sau đó, Đa Hải có tiếp bàn thắng thứ hai trong trận. Anh lao vào kịp thời, đá bồi chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Chưa dừng lại tại đây, phút 27, đội tuyển futsal Việt Nam có bàn thắng thứ 4. Cầu thủ trẻ Thạc Hiếu đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Myanmar, trước khi Thạc Hiếu sút bóng hiểm hóc, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Chiến thắng này giúp đội tuyển futsal Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Ngày mai (7/4), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai của mình tại giải, gặp Timor Leste vào lúc 17h30, cũng tại Nhà thi đấu Nonthaburi.