FIFA ra án phạt nặng với CLB Thanh Hóa

Theo thông báo chính thức, CLB Thanh Hóa đã bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong thời hạn tạm thời kéo dài 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu ngay từ tháng 11 năm nay.

Án phạt này đồng nghĩa với việc CLB Thanh Hóa sẽ không được phép bổ sung bất kỳ tân binh nào (cả nội binh lẫn ngoại binh) trong suốt 3 giai đoạn mua sắm cầu thủ sắp tới. Đây là một đòn giáng mạnh, đặt đội bóng trước thử thách cực lớn về việc duy trì và cạnh tranh lực lượng trong những mùa giải tới.

CLB Thanh Hóa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ tạm thời (Ảnh: VPF).

Mặc dù tính chất cấm là tạm thời, nhưng mức độ nghiêm trọng của án phạt từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang báo hiệu những rắc rối pháp lý nghiêm trọng mà đội bóng xứ Thanh đang phải đối mặt.

Mặc dù FIFA chưa công bố chi tiết chính thức về án phạt, nhiều khả năng nguyên nhân xuất phát từ vụ việc với cầu thủ người Brazil Igor Silva.

Hậu vệ sinh năm 2000 từng được kỳ vọng lớn khi gia nhập đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2024-25, ra sân 7 trận và kịp ghi 1 bàn thắng, trước khi chia tay CLB vào tháng 1 năm nay.

Theo các nguồn tin, Igor Silva đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA vì chưa nhận đủ các khoản thanh toán tài chính sau khi thanh lý hợp đồng. Đây là kịch bản quen thuộc dẫn đến các lệnh cấm tạm thời của FIFA nhằm buộc CLB phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Án phạt này càng làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của đội bóng xứ Thanh, đặc biệt trong bối cảnh tài khoản CLB bị phong tỏa. Thậm chí một số nguồn tin cho biết đội bóng đang chậm trả lương cho cả HLV trưởng Choi Won Kwon trong nhiều tháng qua.

Igor Silva trong màu áo Thanh Hoá mùa trước (Ảnh: Thanh Hóa FC).

Lệnh "cấm đăng ký cầu thủ mới" không phải là một hình phạt ngẫu nhiên mà là một công cụ cứng rắn được FIFA áp dụng. Biện pháp này nhằm xử lý các CLB vi phạm nghiêm trọng nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu xoay quanh tranh chấp tài chính với cầu thủ, huấn luyện viên, hoặc vi phạm các quy định về chuyển nhượng và quy tắc giữa các liên đoàn thành viên.

Mùa giải trước, CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng từng bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong một thời gian vì lý do tương tự.