FIFA quyết định xử thua một đội tuyển vì dùng cầu thủ sai luật

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, đội tuyển Nam Phi đang nổi lên như một ứng viên sáng giá giành vé dự World Cup khi đứng đầu bảng C khi giành 17 điểm sau 8 trận, nhiều hơn Benin 3 điểm và bỏ xa Nigeria cùng Rwanda 6 điểm.

Nam Phi bị xử thua 0-3 trước Benin và có nguy cơ mất vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Theo quy định, chỉ có đội nhất bảng giành vé trực tiếp. Do đó, Nam Phi đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ năm 2010, khi họ đóng vai trò chủ nhà. Tuy nhiên, hy vọng của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo tờ The Athletic, Nam Phi đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở trận thắng Lesotho 2-0 hồi tháng 3. Tiền vệ Teboho Mokoena vẫn được đăng ký thi đấu dù trước đó anh đã nhận hai thẻ vàng trong vòng loại, đồng nghĩa với án treo giò một trận theo quy định của FIFA.

Cuối cùng, Nam Phi đã phải nhận án phạt từ FIFA. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới kết luận đội bóng này vi phạm điều 19 của Bộ luật kỷ luật FIFA và điều 14 của Quy định về vòng loại FIFA World Cup 2026. Vì vậy, FIFA quyết định xử Nam Phi thua 0-3 trước Lesotho.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Nam Phi còn phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (330 triệu đồng). Cá nhân cầu thủ Teboho Mokoena bị cảnh cáo.

Với việc bị xử thua 0-3 trước Lesotho, Nam Phi mất ngôi đầu bảng C vòng loại World Cup 2026 vào tay Benin. Hai đội có cùng 14 điểm nhưng Nam Phi xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Hy vọng tham dự World Cup 2026 của Nam Phi bị ảnh hưởng nặng nề khi vòng loại chỉ còn hai vòng đấu.

Các đội xếp sau như Nigeria, Rwanda (11 điểm) bỗng dưng có cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026.

Do trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 nên AFC sẽ có quyền định đoạt kết quả trận đấu, chứ không phải FIFA (Ảnh: VFF).

Cũng ở vòng loại World Cup 2026, Guinea Xích Đạo cũng bị xử thua 0-3 ở hai trận đấu gặp Namibia và Liberia (cùng thắng 1-0) khi sử dụng tiền đạo Emilio Nsue không hợp lệ. Quyết định này đã khiến cơ hội dự World Cup 2026 của Guinea Xích Đạo trở nên mong manh.

Về trường hợp của Malaysia, do đội bóng này sai phạm liên quan tới làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (giải đấu thuộc quyền quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á) nên AFC sẽ là cơ quan đưa ra lệnh cấm liên quan tới kết quả trận đấu. FIFA không có quyền xử thua giống như trường hợp của Nam Phi hay Guinea Xích Đạo.

Theo thông tin từ AFC, sau khi có kết luận chính thức từ FIFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ căn cứ vào đó để tiến hành xử lý kết quả trận đấu mà tuyển Malaysia vi phạm, cũng như có thể áp dụng thêm hình phạt bổ sung.

FAM có 10 ngày khiếu nại kể từ khi FIFA thông báo, vấn đề xem xét khiếu nại sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án bóng đá của FIFA.