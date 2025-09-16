Dương Quốc Hoàng quyết tâm cao độ trước giải vô địch thế giới

Phát biểu trước truyền thông, Dương Quốc Hoàng chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên giải vô địch thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử và tôi hy vọng sẽ là tiền đề để billiards Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi tin rằng khán giả trong nước sẽ được trải nghiệm bầu không khí thể thao đỉnh cao, qua đó giúp môn billiards ngày càng lan tỏa và tạo thêm động lực cho các cơ thủ trẻ theo đuổi con đường chuyên nghiệp”.

Dương Quốc Hoàng nhận được nhiều kỳ vọng ở giải đấu năm nay (Ảnh: BTC).

Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 là giải đấu danh giá nhất của môn billiards pool được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) từ ngày 17/9 đến 28/9, quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như Carlo Biado (đương kim vô địch), Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung.

Những cơ thủ quốc tế cũng tỏ ra hào hứng. Cơ thủ Joshua Filler chia sẻ: "Tôi rất vui khi được quay trở lại TPHCM để tham dự giải thế giới 10 bi nam. Đây là giải đấu mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu, và tôi sẵn sàng cống hiến hết mình để mang đến những màn trình diễn hấp dẫn nhất. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức đã chuẩn bị một sự kiện tuyệt vời, đồng thời trân trọng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả Việt Nam".

Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà của một giải vô địch thế giới billiards pool, đồng thời là quốc gia thứ 3 trên thế giới có vinh dự này, sau Philippines và Mỹ - hai cường quốc hàng đầu của môn thể thao này.

Trong khi đó, cơ thủ nữ hàng đầu thế giới Jasmin Ouschan nói: "Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam, và tôi thực sự cảm nhận được sự thân thiện, hòa đồng của con người nơi đây. Tôi đặc biệt cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo ra một sự kiện tầm cỡ như thế này".

Vòng chung kết giải đấu 2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship quy tụ 96 cơ thủ xuất sắc nhất thế giới, gồm Top 32 WPA Ranking (bảng xếp hạng của Liên đoàn billiards pool thế giới), 46 vận động viên theo phân bổ từ các Liên đoàn, 2 suất wildcard và 16 cơ thủ vượt qua Vòng khởi động.

Chủ nhà Việt Nam có hai cơ thủ góp mặt chính thức tại vòng chung kết là Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam nhờ suất đặc cách. Ngoài ra, nhiều tay cơ khác của Việt Nam vẫn có cơ hội tham dự thông qua vòng loại.